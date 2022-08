Νεκρωτική περιτονίτιδα: DJ έγδαρε το γόνατό του και κόντεψε να πεθάνει

Όταν έγδαρε το γόνατό του, ενώ επέστρεφε στο σπίτι του, περπατώντας από τη δουλειά, ο DJ Scott Neil δεν σκέφτηκε τίποτα, και φυσικά ούτε που μπορούσε να φανταστεί πως αυτό το ασήμαντο φαινομενικά χτύπημα θα του απειλούσε το πόδι και ακόμα και την ίδια του τη ζωή. Το ασήμαντο φαινομενικά γδάρσιμο του ήταν η αρχή μιας δυνητικά θανατηφόρας βακτηριακής λοίμωξης που του κατέτρωγε τη σάρκα. Μέσα σε έξι εβδομάδες ο 31χρονος υποβλήθηκε σε έξι χειρουργικές επεμβάσεις. Κάθε χρόνο, μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 500 άτομα παθαίνουν νεκρωτική περιτονίτιδα, μια βακτηριακή λοίμωξη που οδηγεί στον θάνατο τμημάτων του μαλακού ιστού του σώματος. Είναι σοβαρή ασθένεια αιφνίδιας έναρξης που εξαπλώνεται γρήγορα και τα συμπτώματα συνήθως περιλαμβάνουν κόκκινο ή πορφυρό χρώμα στην πληγή, έντονο πόνο, πυρετό και έμετο.

Ο Σκοτ δήλωσε ότι ήταν «απίστευτο» το γεγονός ότι το γδάρσιμό του θα μπορούσε να τον οδηγήσει στο θάνατο, από αυτή τη σπάνια λοίμωξη. Όταν αντιλήφθηκαν τι συμβαίνει, οι γιατροί του είπαν ότι μέσα σε λίγες ώρες θα μπορούσε να χάσει το αριστερό του πόδι ή ακόμη και να πεθάνει. «Ήταν αρκετά σουρεαλιστικό», πρόσθεσε ο Σκοτ. «Θυμάμαι ότι σκεφτόμουν πως ήταν απολύτως απίστευτο».

Ο Scott θυμάται ότι λίγες ημέρες μετά την πτώση του, το πόδι του πρήστηκε στο διπλάσιο μέγεθος και υπέφερε από τον πόνο. Κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο, λιποθύμησε στα επείγοντα. «Δεν μπορούσα πραγματικά να συνειδητοποιήσω τι είχε συμβεί», δήλωσε ο μουσικός από το Swansea. «Ήταν ο πιο βασανιστικός πόνος που είχα νιώσει ποτέ». Οι γιατροί τον χειρούργησαν και διαπίστωσαν ότι η νεκρωτική περιτονίτιδα είχε «καταστρέψει» τους μυς του τετρακέφαλου και του γονάτου. Οι μισές από τις χειρουργικές επεμβάσεις που ακολούθησαν, έγιναν για την αποκοπή νεκρών μυών σε μια προσπάθεια να σταματήσει η εξάπλωση της λοίμωξης.

Μυς από την πλάτη του Scott χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να αντικαταστήσει τον νεκρό ιστό που είχε αφαιρεθεί από το γόνατο. «Αυτό ήταν πραγματικά σκληρό, έκλαψα αρκετά», θυμάται. «Να βλέπεις το σώμα σου να μοιάζει εντελώς ξένο». Ένας στους 130.000 ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο διαγιγνώσκεται με τη λοίμωξη κάθε χρόνο. Ευτυχώς για τον Scott, έζησε για να πει την ιστορία.

