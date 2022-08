Ξηρασία Βρετανία: “Καμπανάκι” από τις μεγάλες ελλείψεις νερού

Κατάσταση ξηρασίας σε 8 περιοχές της Αγγλίας κηρύχθηκε σήμερα μετά από συνάντηση εμπειρογνωμόνων, με τα νοικοκυριά να βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με νέους περιορισμούς στην ύδρευση.

Η Εθνική Ομάδα Ξηρασίας συγκλήθηκε σήμερα έπειτα από τον πιο ξηρό Ιούλιο στην Αγγλία από το 1935. Μόνο το 35% της μέσης βροχόπτωσης σημειώθηκε τον μήνα αυτόν, και μερικές περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας βρίσκονται σήμερα στο μέσον μιας τετραήμερης προειδοποίησης για «ακραία ζέστη».

Ο Οργανισμός Περιβάλλοντος αποφάσισε τελικά να κηρύξει ξηρασία σε 8 από τις 14 περιοχές του:

Ντέβον και Κορνουάλη

Σόλεντ και Νότια Ντονς

Κεντ και Νότιο Λονδίνο

Χαρτς και Βόρειο Λονδίνο

Ανατολική Αγγλία

Τάμεσης

Λινκολνσάιρ και Νορθαμπτονσάιρ, και

Ανατολικά Μίντλαντς.

Σύμφωνα με τον Guardian που είδε έγγραφα της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, αναμένεται να κηρυχθούν άλλες δύο περιοχές σε κατάσταση ξηρασίας αργότερα μέσα στον μήνα. Πρόκειται για το Γιορκσάιρ και τα Δυτικά Μίντλαντς. «Όλες οι εταιρίες ύδρευσης μας διαβεβαίωσαν πως οι απαραίτητες προμήθειες είναι ακόμη ασφαλείς», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο υπουργός Υδάτινων Πόρων Στιβ Νταμπλ. «Είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από ποτέ άλλοτε για περιόδους ξηρού καιρού, αλλά θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση εκ του σύνεγγυς, περιλαμβανομένων των επιπτώσεων για τους αγρότες και το περιβάλλον, και να λαμβάνουμε περαιτέρω δράση όπως απαιτηθεί».

