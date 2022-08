Σαλμάν Ρουσντί επίθεση: Μαχαίρωσαν τον συγγραφέα των «Σατανικών Στίχων»

Επίθεση δέχτηκε ο Βρετανός συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι, στη Νέα Υόρκη. Ο συγγραφέας που δεχόταν καιρό απειλές για τη ζωή του, για το βιβλίο «Satanic Verses», δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι και σύμφωνα με το BBC δεν είναι ακόμα γνωστή η κατάσταση της υγείας του. Εναντίον του συγγραφέα Σαλμάν Ρουσντί είχε εκδοθεί φετφά από φανατικούς ισλαμιστές γιατί το έργο του θεωρεί ότι βλασφημεί την ισλαμική θρησκεία.

Ο Ρουσντί μιλούσε σε εκδήλωση στο Ινστιτούτο Τσοτόκουα, περίπου 120 χιλιόμετρα νότια από το Μπάφαλο, όταν ένας άνδρας ανέβηκε τρέχοντας πάνω στη σκηνή και τον μαχαίρωσε. Ο συγγραφέας έπεσε στο έδαφος και ο δράστης ακινητοποιήθηκε. Το Associated Press αναφέρει ότι ο δράστης της επίθεσης όρμησε στη σκηνή την ώρα που παρουσίαζαν του Ρουσντί. Το βιβλίο «Σατανικοί Στίχοι» είναι απαγορευμένο στο Ιράν από το 1988. Έναν χρόνο αργότερα ο αγιατολάχ Χομεϊνί εξέδωσε τον φετφά που καλούσε στον θάνατο του Ρουσντί. Είχε επίσης επικηρυχθεί για 3 εκατ. δολάρια. Έκτοτε, όπως σημειώνει το Associated Press, η κυβέρνηση του Ιράν έχει λάβει τις αποστάσεις της από το διάταγμα, αν και τα αισθήματα κατά του συγγραφέα παραμένουν εχθρικά. Ο 75χρονος Ρουσντί, που έχει γεννηθεί στην Ινδία, εδώ και δεκαετίες συνεχώς δέχεται απειλές για τη ζωή του.

NOW – Salman Rushdie is stabbed on stage in New York. pic.twitter.com/qFmYE6BC5E

Medevac awaiting transfer of Salman Rushdie at the Chautauqua Institution pic.twitter.com/9mViHuJau6

To summarize reports:

Author Salman Rushdie was stabbed after taking stage at a Chautauqua Institute event. He received aid on-site and was able to eventually walk off stage with assistance.

This man has been detained by police: pic.twitter.com/nkQSMkJt24

— Ryan Kelly (@NotThatRKelly) August 12, 2022