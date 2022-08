Μπαλουκλί: Απομακρύνθηκαν 300 τόνοι μπάζα από το νοσοκομείο

Ο Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, πρόεδρος του Ιδρύματος του Ελληνικού Νοσοκομείου «Μπαλουκλί», το οποίο υπέστη καταστροφικές ζημιές πρόσφατα έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιάς, δήλωσε ότι οι εργασίες καθαρισμού στο κτίριο του νοσοκομείου έχουν τελειώσει, ενώ η ανακαίνισή του θα ολοκληρωθεί μέχρι την Πρωτοχρονιά. Το κτίριο του Ελληνικού Νοσοκομείου-Γηροκομείου, στην Παλιά Πόλη, δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 4 Αυγούστου από άγνωστη αιτία. Ο Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, μιλώντας στο πρακτορείο Anadolu, ανέφερε πως το νοσοκομείο ιδρύθηκε το 1454 με διάταγμα του σουλτάνου Φατίχ Μεχμέτ, προσθέτοντας πως προσφέρει υπηρεσίες στην περιοχή από το 1753, ενώ το μέρος του κτιρίου που κάηκε, χτίστηκε το 1894.

Πρόσθεσε πως το νοσοκομείο αποτελείται από διάφορα τμήματα και οκτώ κτίρια, ενώ η πυρκαγιά ξέσπασε στο κτίριο της Παλιάς Πόλης, όπου νοσηλεύονται οι ηλικιωμένοι και οι χρόνιοι ασθενείς, προκαλώντας ζημιές και στους τρεις ορόφους του. Παράλληλα, εξήγησε ότι 104 από τους 135 ασθενείς μεταφέρθηκαν στα γύρω νοσοκομεία σε πρώτο στάδιο και ακολούθως η θεραπεία τους συνεχίστηκε σε άλλες υπηρεσίες του «Μπαλουκλί».

Our Church is shaken by the catastrophe caused by the devastating fire to the Balıklı Greek Hospital in Istanbul. @GOARCH and our Omogeneia will contribute in any way we can to mitigate the material damages. I will visit Balıklı next week: https://t.co/bB4JDWirsb pic.twitter.com/ZvrVcFQxkf

Αναφορικά με τις εργασίες καθαρισμού, ο κ. Ιωαννίδης σημείωσε πως τα συνεργεία του δήμου Zeytinburnu της Πόλης, στον οποίο υπάγεται το νοοκομείο, απομάκρυναν περίπου 300 τόνους μπάζα μέσα σε μια εβδομάδα. Τονίζοντας, ακολούθως, πως η ανακαίνιση του κτιρίου θα ξεκινήσει σύντομα, ο Ιωαννίδης είπε ότι συναντήθηκε με τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης Αλί Γερλίκαγια και εξασφάλισε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τις απαραίτητες άδειες για την ανακαίνιση.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εργασίες για την αποκατάσταση του κτιρίου αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα ή την Τρίτη. «Στο πλαίσιο της ανακαίνισης, πρώτα θα γίνει η στέγη και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι λεπτές εργασίες. Η ανακαίνιση θα ολοκληρωθεί μέχρι την Πρωτοχρονιά, ίσως και νωρίτερα. Θα μεταφέρουμε τους ασθενείς στις θέσεις τους», δήλωσε ο Ιωαννίδης.

“This is the place where my own grandmother, uncle, and late father spent the last years of their lives: a very beautiful place now in ashes, but very soon again restored in its old and even better beauty,” said @Elpidophoros at the Balikli Hospital today: https://t.co/egquWsnE6a pic.twitter.com/6gqOtbnvbB

— Orthodox Observer (@OrthoObserver) August 13, 2022