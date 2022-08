Χρυσή Μπάλα: Ηχηρή απουσία Μέσι

Από τότε που ο Λιονέλ Μέσι έγινε… Λιονέλ Μέσι δεν είχε απουσιάσει ούτε μια φορά από την λίστα με τους υποψήφιους διεκδικητές της Χρυσής Μπάλας, του κορυφαίου ατομικού βραβείου που δίνει το γαλλικό περιοδικό «France Football». Μέχρι φέτος. Το όνομά του δεν φιγουράρει στην λίστα για πρώτη φορά μετά από το 2005. Ο Αργεντινός σουπερστάρ της Παρί Σεν Ζερμέν, δε, από το 2007 όχι μόνο ήταν μεταξύ των υποψηφίων, αλλά με εξαίρεση το 2018, ήταν πάντοτε μέσα στην κορυφαία τριάδα. Να σημειώσουμε ότι ο Μέσι έχει κατακτήσει επτά φορές το σημαντικό βραβείο, περισσότερες φορές από κάθε άλλον στην ιστορία. Η απουσία του Μέσι σχετίζεται φυσικά με τη μέτρια έως κακή πρώτη του σεζόν στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπου υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι, μετά το επεισοδιακό «διαζύγιο» με την Μπαρτσελόνα.

Στην 30άδα δεν περιλαμβάνεται ούτε το όνομα του Νεϊμάρ, που επίσης δεν είχε καλή σεζόν στους πρωταθλητές Γαλλίας, ενώ αντίθετα μέσα στους υποψήφιους βρίσκεται ο πέντε φορές νικητής του διαγωνισμού, Κριστιάνο Ρονάλντο, παρότι ούτε η δική του σεζόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη. Μεγάλο φαβορί για τη φετινή «Χρυσή Μπάλα» είναι ο Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος πέτυχε 44 γκολ σε 46 αγώνες με τη φανέλα της Ρεάλ την περασμένη περίοδο και την οδήγησε στην κατάκτηση του Champions League (όπου σημείωσε 15 τέρματα), του πρωταθλήματος Ισπανίας και προ δύο ημερών του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ. Η τελετή θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου στο Παρίσι.

Οι υποψήφιοι για καλύτερο ποδοσφαιριστή

Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης), Ραφαέλ Λεάο (Μίλαν), Κρίστοφερ Ενκουνκού (Λειψία), Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ), Γιόσουα Κίμιχ (Μπάγερν Μονάχου), Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ (Λίβερπουλ), Βινίσιους Ζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης), Μπερνάρδο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι), Λουίς Ντίας (Πόρτο – Λίβερπουλ), Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα), Ριγιάντ Μαχρέζ (Μάντσεστερ Σίτι), Κασεμίρο (Ρεάλ Μαδρίτης), Χέουνγκ – Μιν Σον (Τότεναμ), Φαμπίνιο (Λίβερπουλ), Καρίμ Μπενζεμά (Ρεάλ Μαδρίτης), Μάικ Μενιάν (Μίλαν), Χάρι Κέιν (Τότεναμ), Φιλ Φόντεν (Μάντσεστερ Σίτι), Σαντιό Μανέ (Λίβερπουλ – Μπάγερν Μονάχου), Ντάρβιν Νούνιες (Μπενφίκα – Λίβερπουλ), Σεμπαστιάν Αλέ (Άγιαξ – Ντόρτμουντ), Λούκα Μόντριτς (Ρεάλ Μαδρίτης), Αντόνιο Ρίντιγκερ (Τσέλσι – Ρεάλ Μαδρίτης), Κριστιάνο Ρονάλντο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι), Ντούσαν Βλάχοβιτς (Φιορεντίνα – Γιουβέντους), Φίρχιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Ζοάο Κανσέλο (Μάντσεστερ Σίτι), Κιλιάν Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Έρλινγκ Χάαλαντ (Ντόρτμουντ – Μάντσεστερ Σίτι).

Οι υποψήφιοι για το τρόπαιο Κοπά (καλύτερος Κ-21)

Καρίμ Αντεγέμι (Ζάλτσμπουργκ – Ντόρτμουντ), Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ντόρτμουντ), Εντουάρντο Καμαβίνγκα (Ρεάλ Μαδρίτης), Γκάβι (Μπαρτσελόνα), Ράιαν Χράφενμπερχ (Άγιαξ/Μπάγερν Μονάχου), Γιόσκο Γκβαρντιόλ (Λειψία), Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν), Τζαμάλ Μουσιάλα (Μπάγερν Μονάχου), Μπουκάγιο Σάκα (Άρσεναλ), Φλόριαν Βιτς (Μπάγερ Λεβερκούζεν).

Οι υποψήφιοι για το τρόπαιο Γιασίν (καλύτερος τερματοφύλακας)

Γιασίν Μπόνο (Σεβίλλη), Άλισον Μπέκερ (Λίβερπουλ), Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης), Έντερσον (Μάντσεστερ Σίτι), Μάικ Μενιάν (Μίλαν), Εντουάρ Μεντί (Τσέλσι), Μανουέλ Νόιερ (Μπάγερν Μονάχου), Γιαν Όμπλακ (Ατλέτικο Μαδρίτης), Κέβιν Τραπ (Άιντραχτ Φρανκφούρτης), Ούγκο Γιορίς (Τότεναμ).

Οι υποψήφιες για καλύτερη παίκτρια

Αλεξάντρα Ποπ (Βόλφσμπουργκ), Αϊτάνα Μπονματί (Μπαρτσελόνα), Γουέντι Ρενάρ (Λυών), Άλεξ Μόργκαν (Όρλαντο Πράιντ – Σαν Ντιέγκο Γουέιβ), Μπεθ Μιντ (Άρσεναλ), Ασισάτ Οσοάλα (Μπαρτσελόνα), Μαρί – Αντουανέτ Κατοτό (Παρί Σεν Ζερμέν), Μίλι Μπράιτ (Τσέλσι), Τρίνιτι Ρόντμαν (Ουάσινγκτον Σπίριτ), Άντα Χέγκερμπεργκ (Λυών), Σέλμα Μπάτσα (Λυών), Φριντολίνα Ρόλφε (Μπαρτσελόνα), Βίβιαν Μιντιέμα (Άρσεναλ), Λούσι Μπρονζ (Μάντσεστερ Σίτι – Μπαρτσελόνα), Σαμ Κερ (Τσέλσι), Κριστιάν Έντλερ (Λυών), Λένα Όμπερντορφ (Βόλφσμπουργκ), Καντιντιατού Ντιάνι (Παρί Σεν Ζερμέν), Καταρίνα Μακάριο (Λυών), Αλέξια Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα).