Ρωσία: Αντικαθιστά Coca Cola, Fanta και Sprite

Μια νέα σειρά αναψυκτικών παρουσίασε μια ρωσική εταιρεία παραγωγής ποτών για να αντικαταστήσει τις εμβληματικές μάρκες που εγκατέλειψαν τη ρωσική αγορά μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον ιστότοπο MoscowTimes αντί των Coca-Cola, Fanta και Sprite, οι Ρώσοι θα μπορούν να επιλέγουν πλέον μεταξύ των CoolCola, Fancy και Street, όπως ανακοίνωσε η ρωσική εταιρεία παραγωγής ποτών, Ochakovo. Οι τρεις παγκόσμιες μάρκες αναψυκτικών απουσίαζαν σε μεγάλο βαθμό από τα ρωσικά ράφια από τότε που η Coca-Cola Company ανέστειλε τις δραστηριότητές της στη Ρωσία τον Μάρτιο. Ενώ τα προϊόντα της Coca-Cola εξακολουθούν να βρίσκονται στα καταστήματα, ωστόσο οι τιμές έχουν εκτοξευθεί κατά περίπου 200% από την αναστολή.

Το CoolCola έχει την «εμβληματική γεύση της κόλα», έγραψε ο Ochakovo στο διαδίκτυο. Εν τω μεταξύ, τα μπουκάλια της μάρκας με άρωμα πορτοκαλιού Fancy και lemon-lime Street μιμούνται τους χρωματικούς συνδυασμούς των Fanta και Sprite. Ιδρυθείσα στη Σοβιετική Ένωση το 1978, η Ochakovo παράγει σε μεγάλο βαθμό παραδοσιακά ρωσικά ποτά, όπως το κβας με βάση τους κόκκους που έχουν υποστεί ζύμωση και ποτό με μέλι χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ, το μεντοβούχα.

Η εταιρεία δεν είναι η μόνη εταιρεία που προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει την αποχώρηση της Coca-Cola από τη ρωσική αγορά. Τον Απρίλιο, μια εταιρεία ποτών που εδρεύει στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, ο Όμιλος Slavda, κυκλοφόρησε το Grink Cola για να προσπαθήσει να αιχμαλωτίσει τις καρδιές των οπαδών του αναψυκτικού της Ρωσίας. Εν τω μεταξύ, τον Μάιο, στη βόρεια ρωσική περιοχή Κόμι, το εργοστάσιο Syktyvkarpivo λάνσαρε τη δική του μάρκα αναψυκτικών, την Komi Cola.

Ωστόσο, και οι δύο εναλλακτικές έλαβαν ανάμεικτη ανταπόκριση, με τους πελάτες να παραπονιούνται ότι κανένα από τα ποτά δεν ήταν «γλυκό και αφρώδες»… Η Coca – Cola HBC δραστηριοποιείται στη Ρωσία από το 1994 και αρχικά συμμετείχε σε κοινοπρακτικό σχήμα με την Coca Cola Company, την Coca – Cola Molino Beverages Ltd. Το 2001 η Coca – Cola HBC εξαγόρασε από την Coca – Cola Company όλες τις δραστηριότητες στη Ρωσία, δηλαδή τα εργοστάσια και τα δικαιώματα εμφιάλωσης, ενώ το 2005 εξαγόρασε και την εταιρεία παραγωγής χυμών Multon. Σήμερα ο όμιλος Coca – Cola HBC διαθέτει στη Ρωσία 10 εργοστάσια με 60 γραμμές παραγωγής. Ο όμιλος απασχολεί στη Ρωσία περί τα 7.000 άτομα, ενώ διαθέτει στόλο 3.554 φορτηγών.

Sales of soda in Russia decreased by 5.5% in 2 months

Due to the withdrawal of foreign brands such as Coca-Cola, Pepsi and Sprite, Russia is forced to make domestic analogues, but Russians don't want to buy Cool Cola, Fancy and Street – substitutes for American brands.

📰Forbes pic.twitter.com/EGa3jwB5ma

— NEXTA (@nexta_tv) July 25, 2022