Μαίρη Συνατσάκη – Ίαν Στρατής: Οι μελλοντικοί γονείς στην Κρήτη

Γονείς θα γίνουν σε λίγους μήνες η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής, με το ζευγάρι να ανακοινώνει τα ευχάριστα πριν από κάποιες μέρες και να δέχεται ευχές από όλον τον κόσμο! Οι δυο τους, μετά τις ανακοινώσεις και με την παρουσιάστρια να έχει από τότε κάνει αρκετές αναφορές στην εγκυμοσύνη της, τόσο για τις διατροφικές της αλλαγές, όσο και για τις αλλαγές που παρατηρεί στο σώμα της κάθε εβδομάδα, αποφάσισαν να ξεκουραστούν για μερικές ημέρες.

Η Mairiboo πρώτα έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους τι έβαλε στη βαλίτσα των διακοπών της. Πήρε λοιπόν μαζί της, νεσεσέρ μπάνιου και καλλυντικών, παπούτσια, πιστολάκι μαλλιών, τσαντάκια, εσώρουχα, τσάντα παραλίας, πετσέτα για την παραλία, νεσεσέρ παραλίας και πάρα πολλά μαγιό και ρούχα. Σε νέα ανάρτηση που έκανε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/8), η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε και τον προορισμό των καλοκαιρινών της διακοπών που δεν είναι άλλος από το Λασίθι της Κρήτης.

Η Μαίρη Συνατσάκη αφού πόσταρε μερικές φωτογραφίες, έκανε γνωστό πως επισκέφτηκε τον Άγιο Νικόλαο και ότι έχει ξεκινήσει ήδη να χαίρεται τον καλό καιρό και τις βουτιές της στη θάλασσα. Μπροστά από την θάλασσα, η παρουσιάστρια ανέβασε μερικά stories, όπου περίμενε μόνη της τους φίλους τους, οι οποίοι έκαναν τζετ σκι!

Η χιουμοριστή ανάρτηση

Στην παρέα του ζευγαριού, είναι και ο φίλος τους Fipster, ενώ ο Ίαν Στρατής ανέβασε μια φωτογραφία μαζί με τον Κωνσταντίνο Βασάλο, τον οποίο συνάντησαν στο νησί και επιδεικνύοντας στην λεζάντα μια γερή δόση χιούμορ. Η φωτογραφία αυτή δεν είχε αναφορά στην εγκυμοσύνη της συντρόφου του παρά το γεγονός ότι πόζαρε κι αυτός με… φουσκωμένη κοιλίτσα και σε ένα από τα hashtags του διαβάσαμε… #dadbod. «Μόνο μέσα από σκληρή δουλειά με τα όρια του σώματος σου μπορείς να φτάσεις στο ιδανικό αποτέλεσμα. Μην τα παρατάς. Μπορεί να στερήθηκα πολλά πράγματα όμως η εικόνα μου στον καθρέφτη με δικαιώνει καθημερινά. Και να θυμάσαι! Don’t wish for a great body. Work for it», έγραψε χαρακτηριστικά, ποζάροντας δίπλα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει κοιλιακούς φέτες.