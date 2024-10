Τζαμσίντ Σαρμάντ: Έντονη αντίδραση Σολτς για την εκτέλεση του Γερμανοϊρανού

Έντονες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις και ιδιαιτέρως της Γερμανίας μετά την εκτέλεση από τις αρχές του Ιράν του Γερμανοϊρανού αντιφρονούντα Τζαμσίντ Σαρμάντ, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2020. Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς καταδίκασε την εκτέλεση, χαρακτηρίζοντάς τη «σκάνδαλο». «Η εκτέλεση του Τζαμσίντ Σαρμάντ από το ιρανικό καθεστώς είναι σκάνδαλο και την καταδικάζω με τον πιο σθεναρό τρόπο», τόνισε ο κ. Σολτς μέσω X υπογραμμίζοντας πως στον 69χρονο δεν δόθηκε «καν η δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι των κατηγοριών σε βάρος του κατά τη διάρκεια της δίκης του». Η κόρη του ιρανογερμανού αντιφρονούντα Τζαμσίντ Σαρμάντ αξίωσε σήμερα το Ιράν να «τιμωρηθεί» για την εκτέλεσή του. Η Γκαζέλ Σαρμάντ ανέφερε μέσω X πως ανέμενε να μιλήσει με αντιπροσώπους της γερμανικής και της αμερικανικής κυβέρνησης για την τύχη του πατέρα της, μόνιμου κατοίκου ΗΠΑ. Αν «έχουν αποδείξεις» ότι εκτελέστηκε, όπως ανέφερε ενημερωτικό όργανο της ιρανικής δικαστικής εξουσίας, θα απαιτήσει το πτώμα του να παραδοθεί στην οικογένειά του και να επιβληθεί «αυστηρή τιμωρία» στους «δολοφόνους του ισλαμικού καθεστώτος», πρόσθεσε η ίδια.

Ο γερμανός πολίτης ιρανικής καταγωγής Τζαμσίντ Σαρμάντ, που εκτελέστηκε χθες Δευτέρα στην Ισλαμική Δημοκρατία, ήταν «όμηρος» των ιρανικών αρχών και υπέστη «εξωδικαστική» δολοφονία, έκρινε εξόριστη οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Iran Human Rights (IHR).

My heart is shattered… The Islamic Republic has executed Jamshid Sharmahd, a German citizen with a U.S. green card. They abducted him, tore him from his family and life. His daughter, Gazelle Sharmahd, bravely stepped into the fight, becoming her father’s voice. She stood up… pic.twitter.com/zSr9GB96vg

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 28, 2024