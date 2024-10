Ο Παναθηναϊκός αποχαιρετά τον Μπάλντοκ: «Θα μείνεις για πάντα στην καρδιά μας»

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ κηδεύτηκε σήμερα, παρουσία σύσσωμου του Παναθηναϊκού στην Αγγλία, με τους «πράσινους» να έχουν ταξιδέψει στο Νησί για τη δύσκολη αυτή στιγμή. Στα social media της «πράσινης» ΠΑΕ αναρτήθηκε ένας τελευταίος αποχαιρετισμός προς τον 31χρονο δεξιό οπισθοφύλακα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στην πισίνα του σπιτιού του.

Αναπαύσου εν ειρήνη Τζορτζ Μπάλντοκ, θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας, αναφέρει χαρακτηριστικά το ποστάρισμα του Παναθηναϊκού.

Rest In Peace George 🕊️

You will always be with us in our hearts 💚#PAOFC #Panathinaikos #GB32 pic.twitter.com/gRl4NfXSE4

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 30, 2024