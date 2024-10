Τουλάχιστον 13 νεκροί στη Βαλένθια της Ισπανίας από τις ξαφνικές πλημμύρες

Εικόνες αποκάλυψης έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τις ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν την ισπανική πόλη Βαλένθια. Πλάνα που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα νερά να προκαλούν χάος, να γκρεμίζουν γέφυρες και να παρασύρουν αυτοκίνητα στους δρόμους. Άλλα βίντεο φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους να προσκολλώνται σε δέντρα για να μην παρασυρθούν. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μετέδωσε την Τετάρτη ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας TVE, επικαλούμενος την αστυνομία, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο επικεφαλής των τοπικών αρχών της περιφέρειας Βαλένθια δήλωνε στους δημοσιογράφους ότι βρέθηκε ένας απροσδιόριστος αριθμός πτωμάτων, αλλά δεν έδωσε συγκεκριμένο αριθμό «από σεβασμό προς τις οικογένειες».

«Βρέθηκαν νεκροί, όμως από σεβασμό στις οικογένειες, δεν θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες», είπε ο Κάρλος Μαθόν. Καταρρακτώδεις βροχές που έφερε ψυχρό μέτωπο κινούμενο κατά μήκος του νότιου και του ανατολικού τμήματος της Ιβηρικής χερσονήσου προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες, εξωθώντας τις αρχές στις περιοχές που υφίστανται τα σοβαρότερα πλήγματα να παροτρύνουν τους πολίτες να παραμείνουν σπίτια τους και να αποφεύγουν κάθε μη απολύτως απαραίτητη μετακίνηση μέχρι νεοτέρας.

A bridge near Valencia in Spain washed away by the power of the devastating floods hitting parts of Spain today. pic.twitter.com/3pf6RIUxIc

— Carlow Weather (@CarlowWeather) October 29, 2024