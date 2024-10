Τους 62 έφθασαν οι νεκροί από τις ξαφνικές πλημμύρες στη Βαλένθια

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τη νοτιοανατολική Ισπανία και συγκεκριμένα από την περιοχή της Βαλένθια. Οι χθεσινές καταρρακτώδεις βροχές άφησαν πίσω τους δρόμους και πόλεις βυθισμένες στα νερά, ενώ τουλάχιστον 62 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. «Ο προσωρινός αριθμός των νεκρών (είναι) 51», διευκρίνισαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ανάρτησή τους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Δεκάδες βίντεο που προβάλλονταν στη διάρκεια της νύχτας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανθρώπους να έχουν παγιδευτεί από τα νερά των πλημμυρών και κάποιους που αναγκάζονταν να σκαρφαλώσουν σε δέντρα για να μην παρασυρθούν από αυτά. Πολλοί δρόμοι έχουν αποκλειστεί στη Βαλένθια και την Ανδαλουσία λόγω των πλημμυρών.

Catastrophic flooding in the Valencia region, Spain 🇪🇸

• 491mm of rain fell in Chiva in just 8 hours, including 160mm in just 1 hour.

• More than a year’s worth of rain in less than 24 hours.

• At least 51 people have died, this number will rise.pic.twitter.com/hpWhNRGh3n

