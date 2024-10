H Margot Robbie πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια του Chanel N°5

H Margot Robbie είναι το νέο πρόσωπο του εμβληματικού αρώματος Chanel N°5 και στο πλαίσιο της διαφημιστικής καμπάνιας συμπρωταγωνιστεί με τοv νεαρό ηθοποιό, Jacob Elordi, σε ένα short film υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του μαέστρου του αισθησιακού κινηματογράφου, Luca Guadagnino, που διαθέτει στο βιογραφικό του σημαντικές δημιουργίες όπως η ταινία «Call Me By Your Name». Ο Luca Guadagnino σκηνοθέτησε το short film για το iconic άρωμα του οίκου Chanel «See You at 5» στα 35 χιλιοστά, ώστε να αποτυπώσει καλύτερα τα έντονα συναισθήματα ανάμεσα σε μια γυναίκα την οποία υποδύεται η υπέροχη Margot Robbie και το αντικείμενο του πόθου της, τον άνδρα που υποδύεται ο ζεν πρεμιέ Jacob Elordi.

Το κόκκινο ντε πιες που φοράει η Margot Robbie στο short film αποτίνει φόρο τιμής στο κόκκινο κοστούμι με φούστα που φορούσε η Carole Bouquet στην καμπάνια Monuments το 1986, συμβολίζοντας τη συνέχιση του μύθου του Chanel N°5 που ζει μέχρι σήμερα μέσα από διαφορετικές μούσες. Η έμπνευση αντλείται ακόμα μία φορά από το πάθος και τη φιλοδοξία της Gabrielle Chanel.

Η πρωταγωνίστρια αυτού του φιλμ είναι μια γυναίκα που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τα δικά της επιτεύγματα αντλώντας δύναμη από την επιθυμία να αφηγηθεί ιστορίες με δυναμικές γυναίκες.

Μια χαμένη ευκαιρία, μια χαμένη αγάπη και η συνειδητοποίηση της δύναμης του εαυτού εμπνέουν την τελευταία καμπάνια του εμβληματικού αρώματος Chanel N°5 με τη Margot Robbie και τον Jacob Elordi να πρωταγωνιστούν σε μια ιστορία ενός επικού ρομαντικού μπρος πίσω, αναδεικνύοντας την άυλη αξία της πολυτέλειας και την ψυχή του αρώματος που περικλείεται σε αυτό το αθάνατο και άμεσο άρωμα.