Τσάνινγκ Τέιτουμ – Ζόι Κράβιτζ: Χωρισμός μετά από 3 χρόνια σχέσης  

Η Ζόι Κράβιτζ και ο Τσάνινγκ Τέιτουμ αποφάσισαν να χωρίσουν μετά από τρία χρόνια σχέσης. Πηγές επιβεβαίωσαν στο People ότι οι δύο ηθοποιοί ακύρωσαν τον αρραβώνα τους. Η Ζόι Κράβιτζ και ο Τσάνινγκ Τέιτουμ πυροδότησαν τις φήμες ότι είναι ζευγάρι όταν φωτογραφήθηκαν να κάνουν βόλτες μαζί στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ποδήλατο τον Αύγουστο 2021. Έναν μήνα αργότερα, εντοπίστηκαν να φεύγουν μαζί από το «Met Gala» πριν ο ηθοποιός επιβεβαιώσει τον δεσμό τους στο Instagram.

Channing Tatum and Zoë Kravitz Split After 3 Years Together, Call Off Engagement (Sources) https://t.co/ewWNYSyBZa

— People (@people) October 29, 2024