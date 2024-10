Τσιτσιπάς – Μπαντόσα: Είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο

Εξώφυλλο στο ισπανικό περιοδικό «Hola» είναι αυτή την εβδομάδα ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα. Η σεζόν για την τενίστρια από την Ισπανία έχει τελειώσει και επειδή είναι στο πλευρό του Έλληνα συντρόφου της ο οποίος συνεχίζει να αγωνίζεται στο Παρίσι η φωτογράφηση για το περιοδικό έγινε στην πρωτεύουσα της Γαλλίας. Οι δύο τενίστες αφιέρωσαν αρκετές ώρες στη φωτογράφηση που έγινε σε διάφορά σημεία του Παρισιού αλλά και σε κεντρικό ξενοδοχείο του και ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί όσο αφορά τις λεπτομέρειες της κοινής τους ζωής. «Θα έλεγα ότι η πρώτη φορά που παρατήρησα την Πάουλα ήταν όταν την είδα στο Australian Open του 2020, να παίζει στο Center Court. Ήμουν σαν υπνωτισμένος τότε και θυμάμαι ότι σκεφτόμουν από μέσα μου ότι μια μέρα θα ήμασταν μαζί» είπε ο Τσιτσιπάς για την ημέρα που πρόσεξε την σύντροφό του.

Η Ισπανίδα όμως τον πρόσεξε μετά από τρία χρόνια (2023): «Συνάντησα τον Στέφανο αμέσως μετά τον τραυματισμό μου Ήταν μια από τις πιο δύσκολες εποχές για μένα, γιατί δεν είχα περάσει ποτέ τόσους μήνες χωρίς να παίξω τένις, και μου έδωσε την ευτυχία, την υποστήριξη και τον καθαρό αέρα που χρειαζόμουν τόσο πολύ εκείνη την εποχή. Η αλήθεια είναι ότι ένιωσα πολύ τυχερή που ήρθε λίγο φως στη ζωή μου σε μια τόσο σκοτεινή εποχή». Εν συνεχεία η Πάουλα μιλάει για τις προτεραιότητές τους: «Είμαστε και οι δύο πολύ σαφείς σχετικά με τις προτεραιότητές μας. Προφανώς θέλουμε να φροντίζουμε ο ένας τον άλλο, να μοιραζόμαστε ένα σπίτι κάποια στιγμή αλλά πάνω από όλα υπάρχει τένις και για τους δύο. Έχουμε αγωνιστεί σκληρά και οι δύο για να είμαστε ανάμεσα στους καλύτερους στον κόσμο σε αυτό που κάνουμε και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Είμαστε και οι δύο ξεκάθαροι και ξέρουμε ότι αργότερα θα έρθει η ώρα να απολαύσουμε όλα τα άλλα ως ζευγάρι».

Ο Στέφανος εξηγεί: «Ο τρόπος ζωής μας μοιάζει πολύ. Αφιερώνοντας τον εαυτό μας στο ίδιο πράγμα, συμπάσχουμε πολύ ο ένας με τον άλλον. Από την άλλη, νομίζω ότι έχουμε βιώσει πολύ παρόμοια πράγματα στο παρελθόν και αυτό έχει σφυρηλατήσει παρόμοιους χαρακτήρες. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ παρόμοιες ζωές. Από τη στιγμή που πιάσαμε μια ρακέτα ως παιδιά, η πορεία μας στο επαγγελματικό τένις ήταν πάνω κάτω η ίδια.

Προσωπικά, κατάγομαι από μια χώρα που δεν έχει ιστορία ή μεγάλη εμπειρία στο τένις. Για μένα δεν ήταν ένα εύκολο ταξίδι να είμαι εδώ και να γνωρίσω την Πάουλα. Νομίζω ότι αν δεν ήταν το τένις, δεν θα είχαμε συναντηθεί. Πρέπει να τον τιμήσουμε που ήρθε μαζί».Ο Έλληνας τενίστας θεωρεί πως η Πάουλα είναι μαχητική και μοιάζει με τη μητέρα του: «Οι μαχητικές γυναίκες είναι οι πιο ελκυστικές για μένα και αυτές που θαυμάζω περισσότερο. Μου θυμίζει λίγο τη μητέρα μου με κάποιους τρόπους. Νιώθω πολύ άνετα με την Πάουλα. Νιώθω εξαιρετικά συνδεδεμένος μαζί της και νιώθω ότι είναι ο άνθρωπός μου. Υποθέτω ότι αυτό σημαίνει ότι είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον και ότι έχουμε αυτό το είδος σύνδεσης που μας φέρνει πιο κοντά ακόμα και σε σύγκρουση και ένταση».

Από την πλευρά της η Μπαντόσα τονίζει για τον σύντροφό της: «Είναι ένα άτομο που ξεχωρίζει και έχει απίστευτες ικανότητες που είναι κάτι που μου αρέσει. Επίσης είναι πολύ εργατικός. Έχει πολύ ξεκάθαρες ιδέες για το τι θέλει στη ζωή και αυτό μου αρέσει επίσης. Εκτός από το ότι τον αγαπώ πολύ, θαυμάζω αυτό που κάνει καθημερινά. Συμπαθούμε πολύ ο ένας τον άλλον, έχουμε πολλή συμπόνια, μπαίνουμε στη θέση του άλλου και ακούμε ο ένας τον άλλον».

