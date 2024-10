Καρκίνος του μαστού θεραπεία: Μια μεγάλη πρόοδος

Μια νέα τριπλή θεραπεία για επιθετικό καρκίνο του μαστού σε προχωρημένο στάδιο ενδέχεται να διπλασιάσει τον χρόνο που οι ασθενείς ζουν χωρίς να προχωρά η ασθένεια, σύμφωνα με νέα κλινική δοκιμή. Η θεραπεία, που αποτελείται από τα στοχευμένα φάρμακα παλμποσικλίμπη και το νέο φάρμακο ιναβολισίμπη, σε συνδυασμό με την ορμονοθεραπεία φουλβεστράντη, καθυστέρησε την επιδείνωση της νόσου κατά 15 μήνες κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με 7,3 μήνες στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Μετά από 18 μήνες, το 46,2% των ασθενών που έλαβαν την τριπλή θεραπεία παρουσίαζαν σταθερή κατάσταση, έναντι 21,1% στην ομάδα ελέγχου, σύμφωνα με το The Independent.

Η έρευνα, δημοσιευμένη στο The New England Journal of Medicine, συμπεριέλαβε 325 ασθενείς από 28 χώρες, με την πλειονότητα να έχει καρκίνο που είχε ήδη εξαπλωθεί σε άλλα όργανα και είχε υποβληθεί προηγουμένως σε χημειοθεραπεία. Η συγκεκριμένη θεραπεία επιτίθεται στην πρωτεΐνη PI3K, η οποία ενισχύει την ανάπτυξη του καρκίνου. Ο καθηγητής Νικ Τέρνερ, από το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο στο Λονδίνο, χαρακτήρισε την έρευνα ως «μεγάλη πρόοδο» και τόνισε πως θα μπορούσε να αποτελέσει «μεταμορφωτική εξέλιξη για τις ασθενείς με καρκίνο του μαστού HR-θετικό με μετάλλαξη PIK3CA». Η τριπλή αυτή θεραπεία δεν είναι ακόμη εγκεκριμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά πήρε έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) νωρίτερα αυτόν τον μήνα.