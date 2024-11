Μέσι – Μουντιάλ 2026: “Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω”

Σε συνέντευξή του στον Φαμπρίτσιο Ρομάνο για το «433», ο Λιονέλ Μέσι μίλησε για το μέλλον του, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και την απόφασή του να μην ακολουθήσει την καριέρα του προπονητή όταν αποσυρθεί. Ο Αργεντινός αστέρας ήταν αρκετά ξεκάθαρος.

Για το μέλλον του: «Δεν θα ήθελα να γίνω προπονητής, αλλά δεν είμαι ακόμα σίγουρος τι θα ήθελα να κάνω στο μέλλον. Εκτιμώ πολύ περισσότερο την καθημερινότητα σε σχέση με πριν, έτσι σκέφτομαι μόνο να παίζω, να προπονούμαι και να διασκεδάζω», ανέφερε ο Μέσι.

Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: «Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω. Με έχουν ρωτήσει πολλές φορές, ειδικά στην Αργεντινή. Ελπίζω να έχω ένα καλό τέλος σεζόν και μετά μια καλή προετοιμασία, κάτι που δεν είχα την περασμένη σεζόν λόγω των πολλών ταξιδιών. Από εκεί και πέρα, θέλω να δω τι θα συμβεί, να καταλάβω πώς αισθάνομαι. Στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν πάντα πολλά πράγματα. Υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος, οπότε δεν το σκέφτομαι πολύ. Θα ζήσω την κάθε μέρα χωρίς να σκέφτομαι πάρα πολύ το μέλλον».

Για την κληρονομιά του: «Ας με θυμάται ο κόσμος όπως θέλει. Είμαι πολύ ευγνώμων για την καριέρα μου και για όσα κατάφερα, χάρη στον Θεό. Το μεγαλύτερο όνειρό μου ήταν να κερδίσω το Παγκόσμιο Κύπελλο, κάτι για το οποίο πάλεψα πολύ και μου κόστισε πολλή προσπάθεια. Είχα την τύχη να κερδίσω τα πάντα με την Μπαρτσελόνα, με την εθνική και να έχω μια υπέροχη ζωή και οικογένεια, οπότε είμαι πολύ ευγνώμων στον Θεό για όσα έχω περάσει, και αφήνω τον κόσμο να με θυμάται όπως θέλει».

Για την κατάκτηση της MLS: «Χαρήκαμε και το γιορτάσαμε, γιατί ήταν κάτι δύσκολο και σημαντικό (η κατάκτηση της κανονικής περιόδου). Ξέρουμε όμως ότι ο πραγματικός στόχος μας είναι ο τίτλος της MLS. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς κάναμε λάθη που μπορούμε να αποφύγουμε και που δεν πρέπει να μας συμβούν στα playoffs, γιατί μπορεί να μας κοστίσουν την πρόκριση. Πιστεύω πως είμαστε από τα φαβορί. Υπάρχουν, βέβαια, και σκληρές ομάδες που δεν θα μας χαριστούν, αλλά νομίζω ότι οι υπόλοιπες ομάδες μας σέβονται κι εμάς».

Για το πρότζεκτ στο Μαϊάμι: «Ο σύλλογος δεν θέτει όρια, αυτή είναι η φιλοσοφία. Αυτό φάνηκε σε όλα όσα έκαναν μέχρι τώρα. Πρέπει να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε για να γίνουμε σπουδαίοι στην MLS και γιατί όχι, και στον κόσμο».

