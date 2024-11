Στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις και ο Λεμπρόν Τζέιμς

Την στήριξή του στην Κάμαλα Χάρις στις επικείμενες αμερικανικές εκλογές εξέφρασε ο Λεμπρόν Τζέιμς μέσα από τα social media. «Όταν σκέφτομαι τα παιδιά μου και την οικογένειά μου, για το μέλλον τους, για εμένα η επιλογή είναι ξεκάθαρη: Ψηφίστε Κάμαλα Χάρις», έγραψε ο σούπερ σταρ των Λέικερς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, ο «βασιλιάς» συνόδευσε την ανάρτησή του μ’ ένα βίντεο που καταγγέλλει τον ρατσιστικό χαρακτήρα της μεγάλης συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Madison Square Garden στην Νέα Υόρκη, ακολουθούμενο από ιστορικές εικόνες του αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα και το κίνημα Black Lives Matter.

What are we even talking about here?? When I think about my kids and my family and how they will grow up, the choice is clear to me. VOTE KAMALA HARRIS!!! pic.twitter.com/tYYlTmQS6e

— LeBron James (@KingJames) October 31, 2024