Χάιντι Κλουμ Halloween: Η εντυπωσιακή μεταμφίεση στο φετινό πάρτι της

Κάθε χρόνο, από το 2000, η Χάιντι Κλουμ ανεβάζει τον πήχη των μεταμφιέσεων στο πάρτι που διοργανώνει για το Xάλογουιν, εντυπωσιάζοντας τους πάντες με τις στολές που επιλέγει. Το μοντέλο φροντίζει πάντα οι μεταμφιέσεις του να ξεπερνούν τα συνηθισμένα, όπως το θρυλικό λουκ της ως… σκουλήκι που έγινε αμέσως viral.

Heidi Klum se disfrazó de Layds Sansores https://t.co/ZIhhdR3pfQ — Mr. Met Orestes Décimo (@OrestesX) November 1, 2024

Και φέτος όμως, η σταρ έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση που άφησε άφωνους τους θαυμαστές της. Τόσο εκείνη, όσο και ο σύζυγός της, Τομ Κάουλιτζ, επέλεξαν να μεταμφιεστούν ως E.T. από την αγαπημένη ταινία του 1982, E.T. the Extra-Terrestrial. Η Κλουμ υιοθέτησε το λουκ του E.T. με ένα καπέλο και ξανθιά περούκα, θυμίζοντας τη σκηνή όπου ο χαρακτήρας της Ντρου Μπάριμορ, Γκέρτι, μεταμορφώνει τον εξωγήινο.

Ο Τομ Κάουλιτς, από την άλλη, ντύθηκε ως ο κλασικός E.T., αποτίοντας φόρο τιμής στο εμβληματικό φιλμ του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Το ζευγάρι παρουσίασε τα εντυπωσιακά του κοστούμια στο καθιερωμένο Χάλογουιν πάρτι της Κλουμ, που φέτος έλαβε χώρα στο Hard Rock Hotel στη Νέα Υόρκη.

Heidi Klum and Tom Kaulitz are as good as always pic.twitter.com/YEYEcBIY6k — Alexej Shelikhovskij (@shelikhovskij) November 1, 2024

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο People τον Σεπτέμβριο, η Χάιντι Κλουμ αποκάλυψε ότι η στολή της είχε ξεκινησει να ετοιμάζεται μήνες πριν. «Χρειάζεται πολύς χρόνος», είπε η Κλουμ, περιγράφοντας τη διαδικασία και πρόσθεσε: «Δεν είναι κάτι που μπορείς να φτιάξεις από τη μια μέρα στην άλλη».