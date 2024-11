Τζιτζικώστας Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού: Εγκρίθηκε η υποψηφιότητά του

Εγκρίθηκε και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία η υποψηφιότητα του Απόστολου Τζιτζικώστα ως επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, μετά την ακρόασή του στο Ευρωκοινοβούλιο. Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας του κ. Τζιτζικώστα στην επιτροπή μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία κράτησε πάνω από τρεις ώρες, συνεδρίασαν οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων για να αξιολογήσουν την υποψηφιότητά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, την υποψηφιότητα του κ. Τζιτζικώστα καταψήφισε η νέα ακροδεξιά πολιτική ομάδα της Ευρωβουλής, η «Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών», στην οποία μεταξύ άλλων ανήκει το γερμανικό κόμμα AfD, ενώ «αποχή» ψήφισε η ευρωπαϊκή Αριστερά. Η πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και ευρωβουλευτής της ΝΔ Ελίζα Βόζενμπεργκ σχολίασε μέσω Χ ότι «η διαδικασία ήταν διαφανής και δημοκρατική».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζιτζικώστας συγκέντρωσε 39 από τις 44 ψήφους, ανάμεσά τους και τους Patriots του Όρμπαν. Στην ψηφοφορία υπήρξαν τρεις αποχές από την αριστερά. Να σημειωθεί ότι ο κ. Τζιτζικώστας χρειαζόταν 30 ψήφους, αλλά συγκέντρωσε 39 από όλες τις πολιτικές ομάδες, πλην της Ακροδεξιάς που ψήφισε «όχι» και της Αριστεράς που απείχε.

Ναι: ΕΛΚ (12), S&D (9), PfE (5), ECR (5), RE (5), Πράσινοι (3)

Όχι: ESN (2)

Μειοψηφούντες: Αριστερά (3)

Το θετικό κλίμα για τον Έλληνα επίτροπο είχε καταγράψει το Politico, αναφέροντας ότι «ευρωβουλευτές και βοηθοί από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα καθώς και από τους Πράσινους και τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές έχουν ήδη σηματοδοτήσει ότι δεν υπάρχει λόγος να μην υποστηρίξουν τον Τζιτζικώστα» και πως η επιτροπή ήταν ικανοποιημένη με την απόδοσή του στην τρίωρη ακρόαση. «Ο Τζιτζικώστας εμφανίστηκε εύστοχος και γεμάτος αυτοπεποίθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ακρόασης, και φρόντισε να διαβεβαιώσει τους ευρωβουλευτές των μεταφορών ότι, αν μη τι άλλο, το καταστροφικό σιδηροδρομικό δυστύχημα της Ελλάδας πέρυσι ενίσχυσε την αποφασιστικότητά του να εφαρμόσει τη νομοθεσία της ΕΕ», σημείωνε το Politico.

Η επικεφαλής της ευρωομάδας της ΝΔ, κ. Βόζεμπεργκ, έγραψε στο «X» ότι «η ακρόαση επιβεβαίωσης του ορισθέντος Επιτρόπου για τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό, κ. Τζιτζικώστα, ολοκληρώθηκε και επίσημα. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών (@EP_Transport), είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι η διαδικασία ήταν διαφανής και δημοκρατική, με όλα τα μέλη να τηρούν τις διαδικασίες. Ενώ τελείωσε η ακρόαση, το έργο μας συνεχίζεται, καθώς τώρα κατευθυνόμαστε προς τη φάση αξιολόγησης από τους συντονιστές της επιτροπής. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία στην πράξη».

