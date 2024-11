NBA Τζοέλ Εμπίντ: Τιμωρία με τρεις αγώνες

Τιμωρία τριών αγώνων ήταν η απόφαση του NBA για τον Τζοέλ Εμπίντ, μετά από την επίθεσή του σε δημοσιογράφο στις 2 Νοεμβρίου. Το περιστατικό έλαβε χώρα στα αποδυτήρια μετά την ήττα της Φιλαδέλφεια με 124-107 από τους Μέμφις Γκρίζλις. Ο έμπειρος σέντερ, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής στην τρέχουσα περίοδο, έσπρωξε τον Μάρκους Χέιζ σε ένα πολύ έντονο επεισόδιο στα αποδυτήρια των Σίξερς.

«Την επόμενη φορά που θα αναφερθείς στον νεκρό αδελφό μου και τον γιο μου, θα δεις τι θα σου κάνω και θα πρέπει να ζήσω με τις συνέπειες» φέρεται να είπε ο Εμπίντ. Καθώς ο καβγάς συνεχιζόταν, ο 30χρονος Εμπίντ φέρεται ότι έσπρωξε με τον ώμο τον δημοσιογράφο Μάρκους Χέις του Philadelphia Inquirer, προτού ένας παράγοντας των Σίξερς μπει ανάμεσά τους. “Ο αμοιβαίος σεβασμός είναι σημαντικός ανάμεσα σε παίκτες και media. Καταλαβαίνουμε ότι ο Εμπίντ προσβλήθηκε, όμως η αλληλεπίδραση πρέπει να είναι επαγγελματική και από τις δύο πλευρές” ήταν το σχόλιο του Executive Vice President της Λίγκας, Τζο Ντούμαρς.

The NBA has suspended Philadelphia 76ers’ Joel Embiid for three games for altercation shoving a columnist in a postgame locker room. pic.twitter.com/odkbFwuA0p

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 5, 2024