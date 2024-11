Εκλογές ΗΠΑ 2024: Σάρα ΜακΜπράιντ, τo πρώτο τρανς άτομο που εκλέγεται στο Κογκρέσο

Ιστορία έγραψε στις αμερικανικές εκλογές 2024 στην πολιτεία του Ντέλαγουερ η Σάρα ΜακΜπράιντ, καθώς έγινε το πρώτο ανοιχτά τρανσέξουαλ άτομο που εκλέγεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Σάρα ΜακΜπράιντ, των Δημοκρατικών κέρδισε τη μοναδική έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων της πολιτείας, νικώντας τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό της Τζον Γουέιλεν ΙΙΙ, συνταξιούχο αστυνομικό και πρώην ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας. Έγινε έτσι η πρώτη τρανσέξουαλ γερουσιαστής των ΗΠΑ. Η ΜακΜπράιντ, 34 ετών, ήταν μεγάλο φαβορί στην βαθιά μπλε πολιτεία. Όπως αναφέρει το NBC News, τον Σεπτέμβριο, είχε επικρατήσει εύκολα τους Δημοκρατικούς αντιπάλους της στις προκριματικές εκλογές με το 80% των ψήφων.

Thank you, Delaware! Because of your votes and your values, I am proud to be your next member of Congress.

Delaware has sent the message loud and clear that we must be a country that protects reproductive freedom, that guarantees paid leave and affordable child care for all our… pic.twitter.com/QgwRkpUlbD

— Sen. Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 6, 2024