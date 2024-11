Μητσοτάκης – Τραμπ: Το tweet του Έλληνα πρωθυπουργού

Τα συγχαρητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Congratulations @realDonaldTrump on your election victory. Greece looks forward to further deepening the strategic partnership between our two countries and working together on important regional and global issues.

