Νίκη Τραμπ αντιδράσεις: Έξαλλοι αστέρες του Χόλιγουντ

Οι αμερικανικές εκλογές ολοκληρώθηκαν με τον Ντόναλντ Τραμπ να βγαίνει νικητής, κάτι που ως φαίνεται δεν άρεσε σε μεγάλη μερίδα διάσημων ηθοποιών.Το Χόλιγουντ πήγε για ύπνο το βράδυ της Τρίτης… τρέμοντας στην προοπτική νίκης του Ντόναλντ Τραμπ, παρακολουθώντας τα αποτελέσματα και βλέποντας να κερδίζει τη μία πολιτεία μετά την άλλη. Κοιμήθηκαν όμως, όπως οι ίδιοι έγραφαν στο διαδίκτυο, με την ελπίδα πως θα μπορούσε να γίνει μια ανατροπή σε στιλ 2020, αλλά οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν όταν ο Τραμπ πήρε και το Ουισκόνσιν, εξασφαλίζοντας έτσι τις 270 εκλεκτορικές ψήφους του.

Παρά το γεγονός πως δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση ότι η προεδρική κούρσα έχει τελειώσει, ο Τραμπ δεν έχασε χρόνο για να πανηγυρίσει τη νίκη του. Οι αντιδράσεις, όμως, για την αναπόφευκτη νίκη του ήταν ραγδαίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με επιφανείς Δημοκρατικούς και προσωπικότητες του Χόλιγουντ να θρηνούν για την κατάσταση των πραγμάτων και να κάνουν σαφείς τους φόβους τους για το μέλλον.

Cardi B, Στίβεν Κινγκ, Σοφία Μπους, Μπέτι Μίντλερ αντιδρούν στην εκλογή Τραμπ

Ορισμένες αντιδράσεις ήταν δυνατές αλλά σύντομες, όπως το story της Cardi Β στο Instagram, που έγραψε απλά: «Σας μισώ όλους». Ο παρουσιαστής Άντι Κοέν, αναφερόμενος στο ιστορικό του Τραμπ που κάνει αβάσιμους ισχυρισμούς για εκλογική απάτη, σημείωσε: «Άρα οι εκλογές δεν είναι νοθευμένες;;;;».

Η Μπέτι Μίντλερ, η οποία επικρίνει τον Τραμπ όλα αυτά τα χρόνια, ανέφερε τη φράση του δημοσιογράφου και δοκιμιογράφου Χ. Λ. Μένκεν. Σε ανάρτησή της στο X, έγραψε:

so the election ISN’T rigged???? — Andy Cohen (@Andy) November 6, 2024

«Όταν ένας υποψήφιος για δημόσιο αξίωμα αντιμετωπίζει τους ψηφοφόρους του, δεν έχει να αντιμετωπίσει ανθρώπους με λογική. Έχει να αντιμετωπίσει έναν όχλο από ανθρώπους των οποίων το κύριο διακριτικό γνώρισμα είναι το γεγονός ότι είναι εντελώς ανίκανοι να ζυγίσουν ιδέες ή ακόμη και να κατανοήσουν οποιαδήποτε εκτός από τις πιο στοιχειώδεις… Ανθρώπους των οποίων όλη η σκέψη γίνεται με όρους συναισθήματος και των οποίων το κυρίαρχο συναίσθημα είναι ο φόβος για ό,τι δεν μπορούν να καταλάβουν.

“Αντιμέτωπος λοιπόν, ο υποψήφιος πρέπει είτε να γαβγίζει με την αγέλη είτε να χάνεται… Όλες οι πιθανότητες είναι υπέρ του ανθρώπου που είναι, εγγενώς, ο πιο πονηρός και μέτριος – του ανθρώπου που μπορεί να διαλύσει με μεγαλύτερη επιδεξιότητα την ιδέα ότι το μυαλό του είναι ένα εικονικό κενό… Η Προεδρία τείνει, χρόνο με το χρόνο, να πηγαίνει σε τέτοιους ανθρώπους.

“Καθώς η δημοκρατία τελειοποιείται, το αξίωμα αντιπροσωπεύει, όλο και περισσότερο, την εσωτερική ψυχή του λαού. Κινούμαστε προς ένα υψηλό ιδανικό.

“Κάποια μεγάλη και ένδοξη μέρα οι απλοί άνθρωποι της χώρας θα πετύχουν, επιτέλους, την επιθυμία της καρδιάς τους και τον Λευκό Οίκο θα κοσμεί ένας εντελώς ηλίθιος».

“When a candidate for public office faces the voters he does not face men of sense; he faces a mob of men whose chief distinguishing mark is the fact that they are quite incapable of weighing ideas, or even of comprehending any save the most elemental — men whose whole thinking… — bettemidler (@BetteMidler) November 6, 2024

Ο συγγραφέας μυθιστορημάτων τρόμου Στίβεν Κινγκ μοιράστηκε επίσης την άποψή του για το σημερινό πολιτικό κλίμα: «Υπάρχει μια πινακίδα που μπορείτε να δείτε σε πολλά καταστήματα που πωλούν όμορφα αλλά εύθραυστα αντικείμενα. Υπέροχα για να τα βλέπετε, απολαυστικά για να τα κρατάτε, αλλά μόλις τα σπάσετε, τότε πωλούνται. Το ίδιο μπορείτε να πείτε και για τη δημοκρατία».

Η πρωταγωνίστρια του «One Tree Hill, Σοφία Μπους, έγραψε επίσης: «Έκανες σπουδαία δουλειά Αμερική, δίνοντας στη συμμορία MAGA περισσότερη δύναμη. Αναρωτιέμαι πόσοι άνθρωποι το βλέπουν αυτό και ακόμα λένε ”Αλλά, αλλά τουλάχιστον δεν είναι μια μαύρη γυναίκα!” στην ιδιωτικότητα των σπιτιών τους απόψε. Η καρδιά μου έχει ραγίσει».

Από την πλευρά της, η εκνευρισμένη Κριστίνα Απλγκέιτ έγραψε στο Χ: «Γιατί; Εξηγήστε μου τους λόγους σας, γιατί;;;; Το παιδί μου κλαίει με λυγμούς επειδή μπορεί να της αφαιρεθούν τα δικαιώματά της ως γυναίκα. Γιατί; Και να διαφωνείτε, παρακαλώ κάντε μου unfollow».

Why? Give me your reasons why????? My child is sobbing because her rights as a woman may be taken away. Why?And if you disagree , please unfollow me. — christina applegate (@1capplegate) November 6, 2024

Συνέχισε με μια ξεχωριστή ανάρτηση: «Παρακαλώ, κάντε μου unfollow αν ψηφίσατε κατά των γυναικείων δικαιωμάτων. Κατά των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Ναι, αυτό. Κάντε μου unfollow γιατί αυτό που κάνατε είναι εξωπραγματικό. Δεν θέλω οπαδούς σαν κι εσάς. Οπότε, ναι. Έγινε».

Ομοίως συγκλονισμένος είναι και ο Τζον Κιούζακ, γράφοντας στο Χ: «Το γεγονός ότι η χώρα θα επέλεγε να αυτοκαταστραφεί ψηφίζοντας έναν καταδικασμένο εγκληματία βιαστή και ναζί είναι ένδειξη μηδενισμού. Για να το θέσω ήπια».

Η Λίλι Ρέινχαρτ, πρωταγωνίστρια του Riverdale, αναφέρθηκε επίσης στις καταγγελίες κατά του Τραμπ για σεξουαλική επίθεση: «Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς μπορεί να νιώθουν οι γυναίκες που βγήκαν μπροστά και αποκάλυψαν τη σεξουαλική επίθεση που δέχτηκαν από τον Τραμπ. Βλέποντας εκατομμύρια ανθρώπους να ψηφίζουν τον θύτη τους. Η καρδιά μου ραγίζει απόλυτα για αυτές τις γυναίκες. Σας πιστεύω και λυπάμαι πολύ».