Τζορτζ Μπάλντοκ: Οπαδοί της Σέφιλντ Γουένσντεϊ δεν σεβάστηκαν τη μνήμη του

Φρίκη και οργή προκαλεί αυτό που συνέβη στο «Μπρέιμαλ Λέιν» στο τοπικό ντέρμπι του Σέφιλντ, για την αγγλική Τσάμπιονσιπ, λίγο καιρό μετά τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ. Ένας οπαδός της Γουένσντεϊ θέλησε να προκαλέσει τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ και το έκανε με τον πιο απάνθρωπο τρόπο. Έγραψε στο κινητό του με μεγάλα γράμματα το μήνυμα: «πού είναι ο Μπάλντοκ;» και το έδειχνε επιδεικτικά στους οπαδούς των «λεπίδων».

Ωστόσο, για κακή του τύχη το πρόσωπό του καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα, η φωτογραφία του διέρρευσε στα social media και μοιάζει πλέον εξαιρετικά αμφίβολο, αν θα μπορέσει να ξαναπατήσει σε γήπεδο. Υπενθυμίζεται, ότι ο Τζορζ Μπάλντοκ, ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδας και του Παναθηναϊκού, βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 31 ετών στην πισίνα του σπιτιού στη Γλυφάδα.

This Sheffield Wednesday fan has written “Where’s Baldock” and was showing it to the Sheffield United fans…

Disgusting😡#swfc pic.twitter.com/umP3GTDAia

