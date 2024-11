Μιλιτάο ρήξη χιαστού: Σοκ στη Ρεάλ Μαδρίτης

Πονοκέφαλος προέκυψε για τον Κάρλο Αντσελότι το Σάββατο, καθώς ο Μιλιτάο αποχώρησε τραυματίας από το ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με την Οσασούνα (4-0) για την 13η αγωνιστική της LaLiga.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Μιλιτάο έδειξαν πως έχει υποστεί ρήξη χιαστού, ενώ ζημιά προκλήθηκε και στον μηνίσκο.

Éder Militao’s injury looks SERIOUS. I hope he has a fast recovery 😬 pic.twitter.com/fwp7pn5jwd

— Adjusted55 (@BillPrinter00) November 9, 2024