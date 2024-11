Κυριακή ανοιχτά μαγαζιά Νοέμβριος 2024: Έρχεται η Black Friday

Πλησιάζει η Black Friday 2024, η «ημέρα των μεγάλων εκπτώσεων» που θεωρείται ως η αρχή της περιόδου των χριστουγεννιάτικων αγορών. Κάθε χρόνο, την Κυριακή μετά την Black Friday τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά. Η Black Friday 2024 πέφτει την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου και τρεις μέρες αργότερα, στις 2 Δεκεμβρίου, ακολουθεί η Cyber Monday. Έτσι, λοιπόν, οι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν τα ψώνια τους, εκμεταλλευόμενοι τις προσφορές, και την Κυριακή 1/12. Πάντως, οι καταναλωτές πρέπει να ελέγξουν αν λειτουργεί το κατάστημα που επιθυμούν να επισκεφτούν προτού πάνε, μιας και υπάρχει η πιθανότητα ο ιδιοκτήτης του να έχει επιλέξει να μην λειτουργήσει την Κυριακή εκείνη.

Black Friday 2024: Γιατί ονομάζεται «μαύρη» Παρασκευή

Η Black Friday είναι η ημέρα με τον μεγαλύτερο τζίρο πωλήσεων του έτους στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2005, αν και ειδήσεις, που εκείνη την εποχή ήταν ανακριβείς, την περιέγραφαν ως τέτοια για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα πρώτα στοιχεία από τη χρήση του όρου Black Friday με εμπορική σημασία υποδηλώνει ότι ο όρος προέρχεται από τη Φιλαδέλφεια, όπου χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την μεγάλη και ενοχλητική για τους πεζούς κυκλοφορία οχημάτων, που σημειωνόταν την ημέρα μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών. Αυτή η χρήση του όρου χρονολογείται τουλάχιστον από το 1961.

Πάνω από 20 χρόνια αργότερα, καθώς η φράση έγινε πιο διαδεδομένη, έγινε δημοφιλής η εξήγηση ότι αυτή η μέρα είναι το σημείο του έτους κατά το οποίο το λιανεμπόριο αρχίζει να γυρίζει σε κέρδος, δηλαδή στην αμερικάνικη αργκό από «το κόκκινο» (in the red) περνάει «στο μαύρο» (in the black). Πάντως, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα έρευνας της Ernst & Young (EY), Future Consumer Index Ελλάδα 2024, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί στο σύνολό της τον Δεκέμβριο, ένας στους δύο Έλληνες καταναλωτές σχεδιάζει να κάνει αγορές την Black Friday και τη Cyber Monday (δηλαδή την επόμενη Δευτέρα της Black Friday). Η έρευνα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στην Ελλάδα από το 2021 σε συνεργασία με την MRB, στο πλαίσιο της αντίστοιχης παγκόσμιας σειράς ερευνών της ΕΥ και παρακολουθεί τις τάσεις, τις προτιμήσεις και τις ανησυχίες των καταναλωτών, στο ρευστό περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού και οικονομικής αβεβαιότητας των τελευταίων ετών.

Πιο πρόθυμοι εμφανίζονται οι νέοι ηλικίας 18-29 ετών (65%) – και ειδικότερα οι φοιτητές (69%) – και δευτερευόντως η ηλικιακή ομάδα 40-49 (54%). Καθοριστική φαίνεται να είναι και η παρουσία παιδιών στην οικογένεια, με τα ποσοστά όσων σκοπεύουν να κάνουν αγορές να είναι υψηλότερα μεταξύ όσων έχουν ανήλικα παιδιά (60%). Παρά τη διστακτικότητα καταναλωτών να προχωρήσουν σε αγορές, είναι σαφές ότι αποδίδουν σημασία στις προσφορές που πραγματοποιούνται κατά την περίοδο αυτή. Έτσι, από όσους δήλωσαν ότι σκοπεύουν να κάνουν αγορές άμεσα, σχεδόν τέσσερις στους πέντε συμμετέχοντες στην έρευνα (79%) ανέφεραν ότι αναβάλλουν κάποιες από αυτές μέχρι τη Black Friday και τη Cyber Monday.

Σύμφωνα με την έρευνα, η διάθεση για αγορές συνδέεται με εισοδηματικά κριτήρια και την τιμή των προϊόντων, καθώς μεταξύ των πέντε τυπολογιών καταναλωτών που παρακολουθεί η έρευνα, το 62% όσων αποδίδουν πρωταρχική σημασία στην τιμή και την προσιτότητα των προϊόντων (Affordability First) δηλώνουν ότι δε σκοπεύουν να αγοράσουν κάτι.