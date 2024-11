Λύθηκε το μυστήριο με τις μαύρες μπάλες σε παραλίες της Αυστραλίας

Ασαφής παραμένει η προέλευση των μυστηριωδών μαύρων σφαιρών που εμφανίστηκαν σε παραλίες της ανατολικής ακτής της Αυστραλίας, σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας. Η Περιβαλλοντική Αρχή επιβεβαίωσε την σύνθεση των σφαιρών – και είναι σοκαριστική – αλλά η ακριβής προέλευσή τους συνεχίζει να προκαλεί αμηχανία. Οι σφαίρες, με μέγεθος που κυμαίνεται από μπάλα γκολφ έως μπάλα μπέιζμπολ, ανάγκασαν το κλείσιμο δύο παραλιών κοντά στο Σίδνεϊ τον περασμένο μήνα. Αρχικά θεωρήθηκαν μπάλες πίσσας από πετρελαιοκηλίδα, αλλά η ανάλυση απέδειξε πως πρόκειται για «μπάλες απορριμμάτων αποχετεύσεων». Η EPA ανέφερε ότι αυτές περιέχουν «λιπαρά οξέα, υδρογονάνθρακες πετρελαίου και άλλες οργανικές και ανόργανες ουσίες». Με απλά λόγια, πρόκειται για μείγμα μαγειρικών ελαίων, προϊόντων καθαρισμού και περιποίησης, ανθρώπινες τρίχες και απορρίμματα τροφών, δηλαδή απόβλητα που ρίχνονται στις αποχετεύσεις.

«Η έρευνα αποκάλυψε πως οι μπάλες περιέχουν εκατοντάδες έως χιλιάδες διαφορετικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπινων τριχών και ινών, υποδεικνύοντας πως πιθανότατα προέρχονται από πηγή που απελευθερώνει μικτά απόβλητα», κατέληξε η υπηρεσία. Η EPA εξέτασε ενδεχόμενα όπως διαρροή αποβλήτων ή ναυτιλιακό ατύχημα, αλλά η σύνθεση των σφαιρών και ο χρόνος που βρίσκονται στη θάλασσα δυσκολεύουν την εξακρίβωση της προέλευσής τους. Η εταιρεία ύδρευσης της περιοχής, Sydney Water, ανέφερε ότι δεν υπήρξαν ζητήματα στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, ενώ και οι μετεωρολογικές υπηρεσίες δεν κατέληξαν σε συμπέρασμα για το πώς έφτασαν στις ακτές.

Η EPA, αναμένοντας τα τελικά αποτελέσματα των αναλύσεων, τονίζει την ανάγκη για δράση σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Σίδνεϊ. Σε ανάρτηση της υπηρεσίας αναφέρθηκε πως η περιοχή βρίσκεται «στα πρόθυρα κρίσης αποβλήτων», καθώς οι χωματερές αναμένεται να γεμίσουν μέχρι το 2030 αν δεν ληφθούν μέτρα. Η εμφάνιση των μαύρων σφαιρών ξεκίνησε στις παραλίες Coogee και Gordon’s Bay στα μέσα Οκτωβρίου. Αρχικά θεωρήθηκαν πίσσες από πετρελαιοκηλίδα, ενώ οι παραλίες παρέμειναν κλειστές για καθαρισμό. Οι αρχές τις άνοιξαν ξανά όταν η ποσότητα των σφαιρών μειώθηκε και διαπιστώθηκε πως δεν είναι ιδιαίτερα τοξικές για τον άνθρωπο.

