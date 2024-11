Λεονάρντο Ντι Κάπριο ηλικία: Οι διάσημες προσωπικότητες που βρέθηκαν στο πάρτι γενεθλίων του

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο γιόρτασε τα 50ά του γενέθλια με ένα ιδιωτικό πάρτι, γεμάτο αστέρες του Χόλιγουντ. Σύμφωνα με την PageSix, ο διάσημος ηθοποιός ξεκίνησε την εκδήλωση με ένα γεύμα στο Nobu, ενώ στη λίστα των καλεσμένων του ήταν σημαντικά ονόματα από τη βιομηχανία του θεάματος. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, στα γενέθλια του Ντι Κάπριο βρέθηκαν οι Στίβεν Σπίλμπεργκ και η σύζυγός του, Κέιτ Κάπσοου, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο Μπραντ Πιτ με τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν, καθώς και η Πάρις Χίλτον. Άλλοι που εντοπίστηκαν να φτάσουν στην έπαυλή του στο Λος Άντζελες ήταν οι Έντουαρντ Νόρτον, Ορλάντο Μπλουμ, Κέιτι Πέρι, Dr. Dre, Μαρκ Ράφαλο και άλλοι.

