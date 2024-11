Ναδάλ τέλος καριέρας: Δάκρυσε στην “τελευταία παράσταση”

Ο Ισπανός θρύλος του τένις Ράφα Ναδάλ δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του, στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου της χώρας του κατά την τελευταία έναρξη του τουρνουά, που συμμετέχει στη Μάλαγα και το οποίο είναι η τελευταία του καριέρα. Ο 38χρονος, αθλητής που έχει κατακτήσει 22 τίτλους Grand Slam ενεργεί και στις 10 Οκτωβρίου με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανάρτησε στο X απόσυρσή του από τη δράση, δάκρυσε. Το Davis Cup, το οποίο διεξάγεται στη Μάλαγα, που είναι το τελευταίο τουρνουά στην καριέρα του Ναδάλ, ο οποίος δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Ισπανίας.

Ο Ναδάλ ήθελε να πει «αντίο» στο δικαστήριο αγωνιζόμενος με την ομάδα της χώρας του και μάλιστα επί ισπανικού εδάφους και η επιθυμία του γίνεται πραγματικότητα. Ένα γεγονός που του προκαλεί διάφορα συναισθήματα. Αυτά τα συναισθήματα που εξέφρασαν με τα δάκρυά του κατά την ανάκριση του εθνικού ύμνου της χώρας του.

Rafael Nadal crying during the national anthem.

Can be the last time.

They hope it’s not. pic.twitter.com/OCkWboW3sm

— José Morgado (@josemorgado) November 19, 2024