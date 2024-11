Επίθεση Ουκρανίας σε Ρωσία: Νέα βίντεο από το χτύπημα στο Μπριάνσκ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν νέα βίντεο που φέρονται να δείχνουν την ουκρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στη ρωσική περιφέρεια του Μπριάνσκ τα ξημερώματα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, έξι πύραυλοι ATACMS έπληξαν το έδαφος της περιοχής Μπριάνσκ. Οι πέντε, κατά την ανακοίνωση αυτή, καταρρίφθηκαν από το σύστημα Pantsir και ένας άλλος υπέστη ζημιές. «Απόψε στις 03:25 ο εχθρός έπληξε μια εγκατάσταση στο έδαφος της περιοχής Μπριάνσκ με έξι βαλλιστικούς πυραύλους. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένα στοιχεία, χρησιμοποιήθηκαν επιχειρησιακοί-τακτικοί πύραυλοι ATACMS, αμερικανικής κατασκευής. Πέντε πύραυλοι καταρρίφθηκαν και ένας υπέστη ζημιές», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

«Τα θραύσματα του πυραύλου έπεσαν στο έδαφος μιας στρατιωτικής εγκατάστασης στην περιοχή Μπριάνσκ, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε αμέσως. Δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές», πρόσθεσε το υπουργείο.

