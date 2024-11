Βρετανία χιόνια: Έκλεισαν σχολεία, καθυστερούν ταξίδια

Σχολεία έκλεισαν και ταξίδια καθυστέρησαν καθώς αρκτικός αέρας έφερε χιόνι σε περιοχές της Βρετανίας. Δεκάδες σχολεία έκλεισαν και τα οδικά και σιδηροδρομικά ταξίδια σταμάτησαν σε πολλές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου την Τρίτη, καθώς ο ψυχρός αέρας έφερε χιόνι, πάγο και χιονόνερο σε ολόκληρη τη χώρα. Οι μετεωρολόγοι της Βρετανίας, το Met Office, εξέδωσαν προειδοποιήσεις για χιόνι και πάγο και δήλωσαν ότι μια αρκτική θαλάσσια αέρια μάζα εξαπλώνεται από το βόρειο Ηνωμένο Βασίλειο προς τα νότια. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ενδέχεται να σημειωθούν διακοπές ρεύματος και αγροτικές περιοχές μπορεί να αποκοπούν εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Περίπου 200 σχολεία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο έκλεισαν τις πύλες τους, ενώ χιλιάδες εργαζόμενοι αντιμετώπισαν προβλήματα στις μετακινήσεις τους, καθώς δεκάδες δρομολόγια τρένων ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν λόγω του χιονιού στις γραμμές. Ένα λεωφορείο της Stagecoach ανατράπηκε την Τρίτη στη Σκωτία εξαιτίας των παγωμένων δρόμων. Στο λεωφορείο επέβαινε ένας επιβάτης και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία δήλωσε ότι έως και 5 εκατοστά χιόνι είναι πιθανό να καλύψει πολλά μέρη της χώρας, ενώ σε μεγαλύτερα υψόμετρα αναμένεται να συσσωρευθούν έως και 20 εκατοστά.

Woke up to a magical blanket of snow here in the UK! ❄️ It's so peaceful, but also a little surreal – feels like everything has paused for a moment. Definitely going to make the most of this winter wonderland today! 🥹 pic.twitter.com/T2vSftNPQ8

— Ankitha AK (@AnkithaAK) November 20, 2024