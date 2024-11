Νικόλ Κίντμαν – Τομ Κρουζ: Η viral φωτογραφία μετά το διαζύγιο

Αν αναζητήσεις στο ίντερνετ τις λέξεις Νικόλ Κίντμαν, Τομ Κρουζ και διαζύγιο, μία από τις πρώτες φωτογραφίες που θα εμφανιστούν μπροστά σου θα είναι ένα viral meme που φαινομενικά δείχνει την ηθοποιό να πανηγυρίζει. Τι ισχύει όμως; Η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε την αλήθεια πίσω από την εμβληματική αυτή φωτογραφία του 2001, μιλώντας στο βρετανικό περιοδικό GQ και ποζάροντας για το εξώφυλλο του τεύχους «Men of The Year», που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα. «Δεν είναι αλήθεια» είπε η 57χρονη νικήτρια Όσκαρ για την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι περπατάει με τα χέρια υψωμένα σε ένδειξη ανακούφισης μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον Τομ Κρουζ. «Αυτή δεν ήμουν εγώ» λέει, προτού διευκρινίσει: «Αυτό ήταν από μια ταινία. Δεν ήταν καν η πραγματική ζωή. Την ξέρω αυτή τη φωτογραφία». Η Νικόλ Κίντμαν, η οποία στην φωτογραφία εικονίζεται με μία πράσινη φούστα, ένα floral διάφανο τοπ και αθλητικά παπούτσια, δεν διευκρίνισε σε ποια ταινία αναφερόταν.

Υπενθυμίζεται πως η διάσημη ηθοποιός παντρεύτηκε τον Τομ Κρουζ το 1990 και υιοθέτησαν δύο παιδιά, την 31χρονη σήμερα Ιζαμπέλα και τον 29χρονο Κόνορ, πριν χωρίσουν το 2001. Ο Κρουζ στη συνέχεια γνώρισε την Κέιτι Χολμς και παντρεύτηκαν το 2006, παίρνοντας διαζύγιο 6 χρόνια αργότερα. Η Κίντμαν, από την πλευρά της, άρχισε να βγαίνει με τον Κιθ Ούρμπαν το 2005. Τελικά παντρεύτηκαν την επόμενη χρονιά ενώ το 2008 και το 2010 έφεραν στον κόσμο τις κόρες τους, Σάντεϊ και Φέιθ αντίστοιχα.

nicole kidman leaving her lawyer’s office after finalizing her divorce from tom cruise, 2001 pic.twitter.com/ch2fVq3R2v

— popcultureangel (@lohanisgod) November 20, 2022