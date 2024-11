Διάγγελμα Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία απέκτησε παγκόσμιο χαρακτήρα

«Στοιχεία παγκόσμιας σύρραξης» έχει αποκτήσει πλέον ο πόλεμος στην Ουκρανία, είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε διάγγελμά του. Στις πρώτες δηλώσεις του μετά την επίθεση της Ουκρανίας με βρετανικούς πυραύλους κατά της Ρωσίας, ο Πούτιν μίλησε για έναν πόλεμο που έχει πλέον ξεφύγει από τα όρια της Ουκρανίας, απειλώντας με παγκόσμια σύρραξη. Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με νέο βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς και προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το όπλο εναντίον χωρών που επέτρεψαν στο Κίεβο να χτυπήσει με τους πυραύλους τους τη Ρωσία.

«Σε απάντηση στη χρήση αμερικανικών και βρετανικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς στις 21 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν συνδυασμένο πλήγμα σε μια από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικο-βιομηχανικού συγκροτήματος της Ουκρανίας. Σε συνθήκες μάχης πραγματοποιήθηκε δοκιμή ενός από τα πιο πρόσφατα ρωσικά πυραυλικά συστήματα μεσαίου βεληνεκούς. Σε αυτή την περίπτωση, με μια μη πυρηνική υπερηχητική έκδοση ενός βαλλιστικού πυραύλου» είπε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι «η δοκιμή ήταν επιτυχής, ο στόχος επετεύχθη». «Ο πόλεμος στην Ουκρανία απέκτησε παγκόσμιο χαρακτήρα αφού οι δυτικοί πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν για να πλήξουν τη Ρωσία» είπε ο Πούτιν στην ομιλία του προς το έθνος, ενώ κατηγόρησε την Αμερική ότι καταστρέφει το σύστημα της παγκόσμιας ασφάλειας.

«Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα μας εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων των χωρών που επιτρέπουν τη χρήση των όπλων τους στις εγκαταστάσεις μας» είπε. «Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε εξέλιξη. Αν κάποιος εξακολουθεί να αμφιβάλλει γι’ αυτό, δεν θα πρέπει να το κάνει. Θα υπάρχει πάντα μια απάντηση». Συνέχισε επίσης να ισχυρίζεται ότι τα δυτικά έθνη δεν θα είναι σε θέση να αναχαιτίσουν τους ρωσικούς πυραύλους, όπως ο πρόσφατα ανεπτυγμένος Oreshnik, ο οποίος, όπως είπε, χρησιμοποιήθηκε σήμερα το πρωί. «Προς το παρόν, δεν υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης αυτού του όπλου. Οι πύραυλοι επιτίθενται σε στόχους με ταχύτητα 10 Μαχ, δηλαδή 2,5-3 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο».

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι επιθέσεις κατά της Ρωσίας με δυτικά όπλα δεν θα αλλάξουν το αποτέλεσμα της «ειδικής επιχείρησης» της Ρωσίας. Σε περίπτωση «κλιμάκωσης», συνέχισε ο Πούτιν, «θα απαντήσουμε συμμετρικά». Είπε, επίσης, ότι αν η Ρωσία χρησιμοποιήσει υπερηχητικό όπλο εναντίον της Ουκρανίας, η χώρα θα προειδοποιήσει τους πολίτες. «Οι ΗΠΑ έκαναν λάθος παραβιάζοντας τη συμφωνία για την εξάλειψη των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς. Μετέφεραν τα πυραυλικά τους συστήματα σε διάφορες περιοχές του κόσμου» είπε ακόμη ο Πούτιν.

Το διάγγελμα Πούτιν είναι το πρώτο μετά το «πράσινο φως» που έδωσαν ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο στο Κίεβο για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, το χτύπημα της Ουκρανίας με αμερικανικούς πυραύλους ATACMS και βρετανικούς Storm Shadow αλλά και την αποστολή ναρκών κατά προσωπικού που ενέκρινε ο Τζο Μπάιντεν στο Κίεβο. Έρχεται, δε, μετά το χτύπημα με βαλλιστικό πύραυλο της Μόσχας κατά της Ουκρανίας και την αλλαγή του πυρηνικού δόγματος που υπέγραψε για τη Ρωσία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για πλήγμα από πύραυλο με χαρακτηριστικά διηπειρωτικού πυραύλου. Ωστόσο, δύο Δυτικοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters αντέκρουσαν αυτή την εκδοχή, δηλώνοντας ότι η Ρωσία δεν χρησιμοποίησε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο στην επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο.

