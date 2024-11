Σελένα Γκόμεζ σχέση: Τα όμορφα λόγια του Μπένι Μπλάνκο

Ο σύντροφος της Σελένα Γκόμεζ, Μπένι Μπλάνκο, μίλησε για το «τρελό» πρώτο τους ραντεβού, καθώς έκανε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για την ηθοποιό-τραγουδίστρια. Ο 36χρονος μουσικός παραγωγός και η 32χρονη σταρ δημοσιοποίησαν για πρώτη φορά τη σχέση τους τον Δεκέμβριο του 2023. Ως καλεσμένος στο Twitch stream του Kai Cenat την Τρίτη, ο Μπλάνκο μοιράστηκε μερικές λεπτομέρειες για το ειδύλλιό τους. Αρχικά, αποκάλυψε ότι η τραγουδίστρια ήταν εκείνη που του ζήτησε να βγουν ραντεβού, είπε: «Μου ζήτησε να βγούμε. Ήταν τρελό, ήταν τρελό. Μου ζήτησε κυριολεκτικά… σαν να μιλούσαμε και μετά μου είπε: “Θέλεις να πάμε για φαγητό;”. Και πήγα στο δείπνο και δεν είχα ιδέα».

Ο Kai τον ρώτησε: «Είχες άγχος;», στο οποίο απάντησε: «Όχι, γιατί είμαστε φίλοι εδώ και χρόνια. Είμαστε φίλοι εδώ και 10 χρόνια, ίσως και 15. Τη γνώρισα όταν ήταν φίλη. Τη γνώρισα όταν ήταν πολύ νεότερη. Είμαστε κοντά στην ηλικία, αλλά απλά μιλούσαμε και μετά είπε: “Ω, πάμε για φαγητό αύριο”. Κι εγώ της είπα: “Θα πάω σ’ αυτό το πράγμα με τους φίλους μου, γιατί δεν έρχεσαι να αράξεις μαζί μου πρώτα, και μετά θα πάμε για δείπνο”». Ο μουσικός παραγωγός συνέχισε περιγράφοντας: «Έτσι πήγαμε πρώτα ένα ποτό, και δεν είχα καν συνειδητοποιήσει ότι είχαμε ραντεβού. Και εκείνη έλεγε: “Θα είχα φορέσει κάτι διαφορετικό σε αυτό το ραντεβού”. Και εγώ είπα: “Περίμενε, τι; Είμαστε σε ραντεβού;”. Δεν είχα ιδέα. Δεν είχα ιδέα ότι είχαμε βγει ραντεβού».

Ο Μπλάνκο αφηγήθηκε: «Έφυγε νωρίς γιατί έπρεπε να πάει κάπου για να γυρίσει ένα βίντεο την επόμενη μέρα, και μετά ξαναβρεθήκαμε δύο μέρες αργότερα, και τότε είπα: “Νομίζω ότι της αρέσω”. Και τότε κυριολεκτικά τη φίλησα και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Την φίλησα κυριολεκτικά». «Κάθε μέρα μαζί, όσες περισσότερες μέρες μπορούμε, κάθε μέρα. Είναι η καλύτερή μου φίλη. Πραγματικά η καλύτερη φίλη μου», πρόσθεσε.

