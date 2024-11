Έκτακτη σύνοδος του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία: Εξελίξεις μετά τις απειλές Πούτιν

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση για την Ουκρανία στις Βρυξέλλες. H σύσκεψη θα γίνει την Τρίτη, καθώς η κατάσταση έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα μετά τις τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους. Στο Κίεβο, αναβλήθηκε προγραμματισμένη συνεδρίαση του ευρωκοινοβουλίου, καθώς βουλευτές παρουσίασαν «ενδείξεις» ότι έχει στοχοποιηθεί το «τετράγωνο των κυβερνητικών υποδομών» του Κιέβου. Εξάλλου, ο Πούτιν, προειδοποίησε πως μετά τα ουκρανικά χτυπήματα με αμερικανικούς και βρετανικούς πυραύλους εντός της ρωσικής περιφέρειας, «έχει το δικαίωμα να χτυπήσει στρατιωτικούς στόχους σε όποια χώρα έχει δώσει όπλα στην Ουκρανία».

Την ίδια ώρα, στο Πεντάγωνο εξετάζουν την δυναμική του βαλλιστικός πύραυλος με την ονομασία Oreshnik που εκτοξεύτηκε από τη Ρωσία. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο πύραυλος εκτοξεύτηκε με συμβατική κεφαλή, αλλά διευκρίνισε ότι θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί πυρηνική. Οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί πριν από την εκτόξευση του πυραύλου μέσω των καναλιών Μείωσης Πυρηνικού Κινδύνου, που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών, όμως το Πεντάγωνο αμφισβήτησε τη ρωσική εκδοχή λέγοντας ότι χρησιμοποιήθηκε ένας πειραματικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς, βασισμένος στον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο «RS-26 Rubezh».

«Αυτοί είναι που ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο. Είναι εξαιτίας της επιθετικότητας τους σε ένα κυρίαρχο έδαφος, την Ουκρανία. Και αυτός ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σήμερα. Μας ακούτε να το λέμε αυτό ξανά και ξανά. Μπορεί, εάν η Ρωσία σταματούσε τον πόλεμο», τόνισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν Πιέρ. Ο ρωσικός πύραυλος που έπληξε την ουκρανική πόλη Ντνίπρο πραγματοποίησε πτήση 15 λεπτών και η μέγιστη ταχύτητα που ανέπτυξε ήταν πάνω από 11 Mach, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social – που όμως δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους – δείχνουν το απόκοσμο θέαμα ενός πυραύλου να εκτοξεύεται και να διασχίζει το νυχτερινό ουρανό. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες πως η Μόσχα έπληξε ουκρανική στρατιωτική εγκατάσταση με ένα νέο, μέσου βεληνεκούς, υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο με την ονομασία «Ορέσνικ».

