Ρωσικός πύραυλος Ουκρανία: Θα πω στον κόσμο την αλήθεια, λέει ο Ζελένσκι

Με ένα οργισμένο διάγγελμα απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ζελένσκι υποστηρίζει ότι έχει περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο βαλλιστικό υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik, με τον οποίο η Ρωσία έπληξε το Ντνίπρο και για τον οποίο ο Πούτιν κομπάζει ότι δεν υπάρχει στον κόσμο κανένα μέτρο αναχαίτισής του.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα διανείμει τις πληροφορίες αυτές σε διεθνή ΜΜΕ, γιατί «ο κόσμος πρέπει να μάθει την αλήθεια». Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ουκρανία βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις για να εξασφαλίσει προηγμένα συστήματα αεράμυνας, ικανά να προστατεύουν ζωές από αυτές τις νέες απειλές.

Today, more details have been revealed about the new missile that Russia used to strike Dnipro. These details will be shared with international journalists and media because the world must know the truth. It must understand that the only party that does not want peace is Russia.… pic.twitter.com/dmuYRF6G2F

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 22, 2024