Αντζελίνα Τζολί παιδιά: Η διάσημη ηθοποιός μιλάει για τη μητρότητα

Η Αντζελίνα Τζολί έδωσε συνέντευξη και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη μητρότητα και τα παιδιά της. Η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία «Maria» όπου υποδύεται τη Μαρία Κάλλας, μίλησε στην εκπομπή «Good Morning America». Όταν ρωτήθηκε αν «υπάρχει κάτι στη ζωή της που να συγκρίνεται με την αγάπη της Μαρίας Κάλλας για το τραγούδι», η Τζολί απάντησε: «Η μητρότητα». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Τα παιδιά μου είναι η ευτυχία μου. Μπορείς να μου πάρεις όλα τα άλλα. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία».

Angelina Jolie Says “Nothing Else Matters” Except for Motherhood https://t.co/4xYCczHaYE

— The Hollywood Reporter (@THR) November 21, 2024