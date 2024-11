Ο άντρας που άφησε τη Σερ

Η Σερ αποκάλυψε σε μια νέα συνέντευξή της ότι «λίγοι άνδρες» την έχουν χωρίσει και ο Βαλ Κίλμερ ήταν ένας από αυτούς. «Ποιος θα σε άφηνε ποτέ;» ρώτησε ο Χάουαρντ Στερν στην εκπομπή του στο SiriusXM την Τετάρτη, ωθώντας την 78χρονη τραγουδίστρια να παραδεχτεί: «Λίγοι άνδρες, εκτός από κάνα-δυο». «Κοίταξε, ήμουν τρελά ερωτευμένη με τον Βαλ Κίλμερ και αυτός έφυγε», πρόσθεσε. Ο Στερν τη ρώτησε: «Γιατί να φύγει αφού κάνει υπέροχο σεξ με μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο;».

Η Σερ απάντησε ότι μερικές φορές οι άνθρωποι «είναι γραφτό να μένουν με κάποιον για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα» και τόνισε ότι ο 64χρονος τώρα ηθοποιός ήταν «πολύ νέος» όταν έβγαιναν μαζί. Η θρυλική ποπ σταρ και ο ηθοποιός του «Top Gun» ήταν ζευγάρι από το 1982 έως το 1984, αφού γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι γενεθλίων που διοργάνωσε ένας φίλος για την τραγουδίστρια. Έχουν 13 χρόνια διαφορά ηλικίας, αλλά η τραγουδίστρια του «Believe» – που τώρα βγαίνει με τον 38χρονο Αλεξάντερ Έντουαρντς – είχε μιλήσει στο παρελθόν στο People τον λόγο για τον οποίο προτιμούσε νεότερους άνδρες.«Η αλήθεια είναι ότι αν δεν έβγαινα με νεότερους άντρες, δεν θα είχα βγει ποτέ ραντεβού», είχε πει το 2021. «Οι νεότεροι άνδρες δεν πτοούνταν από τις μεγαλύτερες γυναίκες. Αλλά οι μεγαλύτεροι άντρες στην ηλικιακή μου κατηγορία, δεν το δέχονταν». Η Σερ είπε ότι η ίδια και ο Κίλμερ ταίριαξαν ως προς την αίσθηση του χιούμορ και είχαν βαθύ σεβασμό ο ένας για τον άλλον.

Η τραγουδίστρια του «Strong Enough» παραδέχτηκε στο περιοδικό: «Τον αγαπούσα και τον αγαπώ». «Δεν μοιάζει με κανέναν άλλον που έχω γνωρίσει», επισήμανε. «Είναι εξωφρενικός και ξεκαρδιστικός. Συναρπαστικός και αστείος, και δεν κάνει ό, τι κάνει κανείς άλλος». Αν και η Σερ έχει καλές αναμνήσεις από την εποχή που ήταν μαζί με τον Κίλμερ, εκείνος είπε κάποτε ότι ο πιο οδυνηρός χωρισμός του ήταν με την ηθοποιό Ντάριλ Χάνα. «Ο Θεός ξέρει ότι έχω υποφέρει από στενοχώριες. Αλλά η Ντάριλ ήταν μακράν η πιο οδυνηρή από όλες», έγραψε στα απομνημονεύματά του, «I’m Your Huckleberry», σύμφωνα με το People. Ωστόσο, ο Κίλμερ σημειώνει επίσης στο βιβλίο πως η Σερ ήταν πάντα καλή φίλη του παρά το γεγονός ότι τράβηξαν χωριστούς δρόμους. «Μόλις η Σερ μπει μέσα στο κεφάλι και την καρδιά σου, δεν φεύγει ποτέ», έγραψε ο πρωταγωνιστής του «Batman Forever». «Για τους αληθινούς φίλους της, η σταθερή αγάπη και η αφοσίωσή της δεν πεθαίνουν ποτέ».

