Κύπελλο Πορτογαλίας: Έξαλλοι οπαδοί επιτέθηκαν στο πούλμαν της ομάδας

Η Πόρτο αποκλείστηκε από την αδύναμη Μορεϊρένσε στο Κύπελλο Πορτογαλίας με σκορ 2-1.

Ο απρόσμενος αποκλεισμός της Πόρτο σε συνδυασμό ότι οι «Δράκοι» έχουν μείνει πίσω και στην κούρσα του πρωταθλήματος, έχει προκαλέσει εκνευρισμό στους οπαδούς.

Κατά την επιστροφή της αποστολής της Πόρτο στο «Ντραγκάο», μεγάλη μερίδα κόσμου περίμενε τους ποδοσφαιριστές έξω από το γήπεδο με άγριες διαθέσεις και «έκραξαν» την αποστολή της ομάδας για την απόδοσή τους. Κάποιος οπαδός της Πόρτο εκτόξευσε έναν πυρσό στο τζάμι του πούλμαν.

🚨🇵🇹 Porto were knocked out of the Cup of Portugal tonight away from home. ❌

When they arrived back at their stadium, fans were waiting for them in anger. (@ojogo) pic.twitter.com/TnY2a3sYR3

— EuroFoot (@eurofootcom) November 24, 2024