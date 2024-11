Μασκ για βρετανική κυβέρνηση: Είναι ένα «τυραννικό αστυνομικό κράτος»

Ο Έλον Μασκ έριξε νέες βολές κατά της βρετανικής κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «τυραννικό αστυνομικό κράτος» ενώ στήριξε δημόσια αίτημα για πρόωρες εκλογές και προώθησε ένα ντοκιμαντέρ ενός αμφιλεγόμενου ακροδεξιού ακτιβιστή. Σύμφωνα με το Politico, στην τελευταία του επίθεση, ο Μασκ ανέφερε πιο συγκεκριμένα ότι «ο λαός της Βρετανίας έχει μπουχτίσει με το τυραννικό αστυνομικό κράτος».

Η κόντρα του Μασκ με την κεντροαριστερή κυβέρνηση των Εργατικών υπό τον Κιρ Στάρμερ ξεκίνησε από το καλοκαίρι, όταν ο επιχειρηματίας σχολίασε τη δολοφονία τριών μαθητριών στο Σάουθπορτ, προβάλλοντας ανακριβείς ισχυρισμούς για την αστυνομία και κατηγορώντας την κυβέρνηση για δικαιοσύνη «δύο ταχυτήτων». Το σχόλιο του Μασκ ήρθε μία ημέρα αφότου ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, τον οποίο ο Τραμπ αξιοποίησε για τη θέση του επικεφαλής υπηρεσίας για την κυβερνητική αποτελεσματικότητα, ανάρτησε γράφημα που δείχνει μείωση των ποσοστών αποδοχής του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

The people of Britain have had enough of a tyrannical police state https://t.co/0PtR5qQOKw

— Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024