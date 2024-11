Αντέλ Λας Βέγκας: Δεν ξέρω πότε θα τραγουδήσω ξανά, είπε δακρυσμένη

Η Αντέλ ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις της στο Colosseum at Caesars Palace στο Λας Βέγκας το βράδυ του Σαββάτου 23 Νοεμβρίου έπειτα από 2 χρόνια. Η 36χρονη τραγουδίστρια δακρυσμένη αποχαιρέτησε το κοινό, λέγοντας: «Θα μου λείψετε απίστευτα. Δεν ξέρω πότε θα τραγουδήσω ξανά». «Δεν θα κάνω κάτι άλλο, είμαι πραγματικά απελπισμένη για το τι θα κάνω. Δεν έχω γαμ*** σχέδια», αστειεύτηκε στη συνέχεια. Σε ένα σημείο, η Αντέλ πήγε στις θέσεις των θεατών όπου καθόταν ο 11χρονος γιος της, Άντζελο, και του έδωσε ένα φιλί. Δίπλα του καθόταν ο αρραβωνιαστικός της, Ριτς Πολ, τον οποίο επίσης φίλησε τρυφερά. Κατά τη διάρκεια του λόγου της, η βραβευμένη με Grammy ερμηνεύτρια θυμήθηκε τα προβλήματα που ανέκυψαν όταν ήταν να ξεκινήσει τις εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας και χαρακτήρισε το 2022, όταν αναγκάστηκε να τις ακυρώσεις σε λιγότερο από 24 ώρες πριν από την πρώτη εμφάνιση, ως «το χειρότερο έτος της ζωής της».

“I will miss you terribly. I don’t know when I’m going to perform again”

Adele bids farewell to fans at the final night of her Vegas residency:

Ολόκληρη η 24ήμερη παραμονή της στο Λας Βέγκας ακυρώθηκε τελευταία στιγμή, μετά από ισχυρισμούς ότι η μισή ομάδα της είχε Covid και ότι δεν πρόλαβαν να προετοιμάσουν το σόου. «Ξεκίνησε με έναν τόσο γαμ*** ασταθή τρόπο, ήταν μια από τις χειρότερες χρονιές της ζωής μου. Με κατέκριναν, ήταν φρικτό και μου είπαν ότι ήταν αυτοκτονία και ότι το Βέγκας δεν θα με συγχρούσε ποτέ που [ακύρωσα] τόσο τελευταία στιγμή». «Ξεχειλίζω από περηφάνια και είμαι τόσο περήφανη για τον εαυτό μου και τόσο περήφανη για την ομάδα μου, το συγκρότημα, τους οπαδούς μου και είμαι τόσο ευγνώμων στο Βέγκας που μου έδωσε αυτή τη δεύτερη ευκαιρία», είπε στο τέλος η Αντέλ.

Το λεγόμενο «Las Vegas residency» είναι όταν ένας καλλιτέχνης υπογράφει μια συμφωνία συνήθως με ένα από τα μεγαλύτερα θέρετρα, με τη συμφωνία να κάνει έναν συγκεκριμένο αριθμό συναυλιών στο χώρο του θέρετρου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ορισμένα residencies διαρκούν χρόνια, ενώ άλλα είναι μόνο μερικούς μήνες.

This is so cute🥹 they’re so proud of her🥰 Angelo and Rich Paul give a kiss and hug to Adele during When We Were Young pic.twitter.com/U1jm3UMSL5

— Melinda (@adelllylove) November 24, 2024