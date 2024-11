Τζιμ Κάρει αδέρφια: Οι τραγωδίες που χτύπησαν την οικογένεια

Ο Τζιμ Κάρεϊ θρηνεί την απώλεια της μεγαλύτερης αδελφής του, Ρίτα, ο θάνατος της οποίας ανακοινώθηκε από τον σύζυγο της, Άλεξ, σε μια ανάρτηση στο Facebook πριν από μερικές μέρες. Ο 62χρονος Καναδός ηθοποιός δεν έχει ακόμη μοιραστεί τη δική του δήλωση για την απώλεια της αδελφής του, αλλά παρά το γεγονός ότι ζει μια πολύ ιδιωτική ζωή, έχει στενή σχέση με την οικογένειά του. Γεννημένος στο Newmarket του Οντάριο το 1962 από τους Καθλίν και Πέρσι Κάρεϊ, ο αγαπημένος κωμικός άρχισε να εξερευνά το ταλέντο του ως ηθοποιός και performer, ενώ η οικογένειά του αντιμετώπιζε περιόδους έλλειψης στέγης. Παρά τις τραγωδίες που στιγμάτισαν τους Κάρεϊ όλα αυτά τα χρόνια, παρέμειναν μια δεμένη ομάδα, ζώντας μια ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τζον Κάρεϊ

Ο μεγαλύτερος αδελφός του Τζιμ, ο Τζον Κάρεϊ, γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1959 και ανατράφηκε καθολικός, όπως και η οικογένειά του. Ο ίδιος και ο μικρότερος αδελφός του πέρασαν τα πρώτα χρόνια της ζωής τους όταν δεν είχαν σπίτι, σε μια σκηνή κοντά στη λίμνη Οντάριο. Όταν ο πατέρας τους βρήκε δουλειά στο εργοστάσιο ελαστικών Titan Wheels στο Scarborough, αυτός και ο Τζιμ δούλευαν πολλές ώρες ως επιστάτες και φύλακες ασφαλείας στο εργοστάσιο για να βοηθήσουν και αυτοί την οικογένεια. Δεν είναι πολλά γνωστά για τη ζωή του μετά, εκτός από το ότι παρέμεινε στον Καναδά.

Ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τη σύζυγό του Κιμ στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και απέκτησαν μαζί τα παιδιά τους, Τζέσε και Σάντρα, ενώ αργότερα έγινε «μπαμπάς» των παιδιών Λόγκαν, Τρίνιτι και Σεθ. Σύμφωνα με τους φίλους του, ήταν λάτρης του χόκεϊ και συχνά προπονούσε παιδιά στη γειτονιά τους. Το 2019, μετά από μάχη με μια σπάνια πάθηση του αίματος που ονομάζεται απλαστική αναιμία, ο Τζον απεβίωσε σε ηλικία 60 ετών. Ο Τζιμ αφιέρωσε το ντεμπούτο μυθιστόρημά του το 2020 «Memoirs and Misinformation» στον εκλιπόντα αδελφό του.

Ρίτα Κάρεϊ

Είναι άγνωστο το πότε γεννήθηκε η μεγαλύτερη αδελφή του Τζιμ Κάρεϊ, η Ρίτα, καθώς και η ηλικία της κατά τη στιγμή του θανάτου της, αν και ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι πέθανε σε ηλικία 68 ετών. Η Ρίτα ήταν μια πολύ επιτυχημένη ραδιοφωνική παρουσιάστρια και podcaster στον Καναδά, συν-διοργανώτρια και παραγωγός του The Peet and Reet Show, και εργαζόταν για τον 4680Q, έναν από τους κορυφαίους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς του Νιαγάρα. Κάποια στιγμή, στα τέλη της δεκαετίας του ’90, ήταν η front woman και έγραφε για ένα συγκρότημα που ονομαζόταν The Rita Carrey Band, ενώ ήταν πολύ ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ζούσε στο Οντάριο, μοιραζόμενη συχνά κάποιες πληροφορίες για τη ζωή της με τον διάσημο μεγαλύτερο αδελφό της.

Για 16 χρόνια ήταν με τον σύντροφό της Άλεξ, και ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Ιούλιο του 2023. Ο ίδιος, έγραψε στο αφιέρωμά του προς το πρόσωπό της μετά το θάνατό της: «Ταξιδέψαμε τον κόσμο και γνωρίσαμε πολλούς ανθρώπους που θεωρούμε φίλους», περιγράφοντάς την ως «την καλύτερη φίλη μου, την ερωμένη μου και την όμορφη σύζυγό μου».

Πατρίσια Κάρεϊ

Πολύ λίγα είναι γνωστά για την αδελφή του Τζιμ, Πατρίσια, αν και πιστεύεται ότι είναι η μικρότερη από τα αδέλφια, σύμφωνα με τη Ρίτα. Η μεγαλύτερη αδελφή της έχει κατά καιρούς μοιραστεί φωτογραφίες της μικρότερης αδελφής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφέρεται ότι είναι παντρεμένη με τον Αλ Φουρνιέ. Το 2005, ο γιος της Ρίτα και ανιψιός του Τζιμ, ο Μάρτι, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 25 ετών. Είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και υπέστη θανατηφόρα τραύματα στο κεφάλι. Η Ρίτα, μίλησε για την απώλειά της στο μυθιστόρημά της με τίτλο «Growing Up Carrey», το οποίο κατέγραψε επίσης μέρος της ζωής της με τον διάσημο μικρότερο αδελφό της.

Στην 11η επέτειο του θανάτου του το 2016, η Ρίτα έγραψε ένα αφιέρωμα το οποίο ανέφερε: «Σήμερα πριν από 11 χρόνια ο γιος μου Μάρτι έφυγε από τη ζωή. Μάρτι σε ευχαριστώ για το γέλιο σου, την καλοσύνη σου, τη ζεστασιά σου, το [χιούμορ] σου, την τρέλα σου, αλλά κυρίως θέλω να σε ευχαριστήσω που μου έμαθες πώς να είμαι καλή μαμά. Με πολλή αγάπη γλυκέ μου».