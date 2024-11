Η Παναγία των Παρισίων άνοιξε ξανά: «Μετατρέψατε τις στάχτες σε τέχνη»

Mια πρώτη ματιά για όλο τον κόσμο έδωσε ο Εμανουέλ Μακρόν επισκεπτόμενος την Παναγία των Παρισίων, με αφορμή την επικείμενη επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού. Πεντέμισι χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019, το γοτθικό κόσμημα του Παρισιού διασώθηκε, ανακαινίστηκε και είναι έτοιμο να ανοίξει τις πύλες του για το κοινό, προσφέροντας στους επισκέπτες αυτό που υπόσχεται να είναι μια εκπληκτική οπτική απόλαυση, γράφουν γαλλικά και άλλα ΜΜΕ. Ο Γάλλος πρόεδρος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μπριζίτ και τον αρχιεπίσκοπο του Παρισιού Λοράν Ούλριχ, ξεκινούν ένα πρόγραμμα τελετών που κορυφώνεται με την επίσημη «είσοδο» στον καθεδρικό ναό στις 7 Δεκεμβρίου και την πρώτη καθολική λειτουργία την επόμενη ημέρα.

Το προεδρικό ζεύγος εισήλθε στον εσωτερικό χώρο του ναού και ξεναγήθηκαν στον χώρο.Το αναμορφωμένο εσωτερικό της Παναγίας των Παρισίων είχε παραμείνει μέχρι σήμερα ένα καλά φυλασσόμενο μυστικό – με λίγες μόνο εικόνες που κυκλοφόρησαν όλα αυτά τα χρόνια και σηματοδοτούσαν την πρόοδο των εργασιών ανακαίνισης. Όμως, όσοι έχουν βρεθεί πρόσφατα στο εσωτερικό της λένε ότι η εμπειρία προκαλεί δέος, καθώς ο καθεδρικός ναός αναδύεται υπό μια νέα διαύγεια και φωτεινότητα που σηματοδοτεί μια έντονη αντίθεση με τη διάχυτη σκοτεινότητα του παρελθόντος. Στη συνέχεια ακολούθησε η πρόσβαση στο χώρο για όλο το προσωπικό, φορείς και δωρητές που συνέδραμαν στην επισκευή του καθεδρικού ναού.

O Γάλλος πρόεδρος έκλεισε την επίσκεψή του στην Παναγία των Παρισίων πραγματοποιώντας μια ομιλία απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους. «Είναι μια απέραντη συγκίνηση να σας ξαναβλέπουμε στον καθεδρικό μας ναό», είπε, ευχαριστώντας όλους όσους βοήθησαν να επαναλειτουργήσει ο ναός. «Μετατρέψατε τις στάχτες σε τέχνη», είπε ο Μακρόν στο πλήθος, το οποίο περιελάμβανε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους που εργάστηκαν για την αποκατάσταση Δήλωσε ότι είναι «πολύ χαρούμενος» που βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνους που βοήθησαν στην ανοικοδόμηση της Παναγίας των Παρισίων για να ολοκληρώσει την τελευταία του επίσκεψη στον καθεδρικό ναό πριν από την επίσημη επαναλειτουργία του στις 7 Δεκεμβρίου.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε με θέληση, σκληρή δουλειά και δέσμευση. Ευχαρίστησε, μεταξύ άλλων, τους πυροσβέστες του Παρισιού για το θάρρος τους να τρέξουν στις φλόγες. Ανέφερε ότι οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις μεγαλύτερες απειλές και «έσωσαν αυτόν τον καθεδρικό ναό».

Notre-Dame: “Malgré les délais et la pression, on a fait un travail de très haute qualité”, assure Jean-Louis Bidet (charpentier et directeur technique des ateliers Perrault) pic.twitter.com/S3ED6SKFlb

— BFMTV (@BFMTV) November 29, 2024