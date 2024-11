Ουκρανία – ΝΑΤΟ: Η πρόταση Ζελένσκι για τέλος του πολέμου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο με τη Ρωσία, εάν τα ουκρανικά εδάφη έμπαιναν «υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ». Αυτό, κατά τον ίδιο, θα του επέτρεπε να διαπραγματευτεί την επιστροφή των υπολοίπων εδαφών αργότερα «με διπλωματικό τρόπο». Είναι η πρώτη αναφορά του Ζελκένσκι για μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει έλεγχο από τη Ρωσία μέρους της ουκρανικής επικράτειας. Σήμερα η Ρωσία κατέχει περίπου το 20%-25% της Ουκρανίας στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά της. Ως σήμερα ο Ζελένσκι επέμενε ότι ποτέ δεν θα παραδώσει κατεχόμενα εδάφη στη Ρωσία, ούτε την Κριμαία που η Ρωσία έχει καταλάβει από τον Φεβρουάριο του 2014. Όπως εξήγησε, αυτό δεν επιτρέπεται από το ουκρανικό Σύνταγμα και ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει είναι να συμφωνήσουν οι κάτοικοι των περιοχών να αποσχιστούν.

Σε συνέντευξή του στο Sky News και τον Στιούαρτ Ράμσεϊ, ο Ουκρανός πρόεδρος κλήθηκε να απαντήσει σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που αναφέρουν ότι ένα από τα σχέδια του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να είναι το Κίεβο να παραχωρήσει στη Ρωσία τα εδάφη που έχει πάρει η Μόσχα, με αντάλλαγμα την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Ο Ζελένσκι απάντησε ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να προσφερθεί στα ελεύθερα τμήματα της χώρας προκειμένου να τερματιστεί η «θερμή φάση του πολέμου», αρκεί η πρόσκληση του ΝΑΤΟ να αναγνωρίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα της Ουκρανίας. Φάνηκε, μάλιστα, όπως σχολιάζει το Sky News, να αποδέχεται ότι τα κατεχόμενα από τη Ρωσία ανατολικά τμήματα της χώρας θα έμεναν προς το παρόν εκτός μιας τέτοιας συμφωνίας.

