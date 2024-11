Χαλέπι τζιχαντιστές: Τουλάχιστον 277 νεκροί

Στα χέρια τζιχανιστών και συμμάχων τους στη Συρία έπεσε περίπου το μισό Χαλέπι, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Δύο ημέρες αφότου εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική, κεραυνοβόλα επίθεση εναντίον των δυνάμεων του Μπασαρ αλ Άσαντ οι τζιχαντιστές έφθασαν μέχρι το ιστορικό φρούριο του Χαλεπιού, ενημέρωσε σήμερα μη κυβερνητική οργάνωση το Γαλλικό Πρακτορείο. Παρά τη στήριξη από τη ρωσική πολεμική αεροπορία «η μισή πόλη του Χαλεπιού βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο της (τζιχαντιστικής οργάνωσης) Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ και οργανώσεων που έχουν συμμαχήσει μαζί της», ανέφερε ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, ο διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διευκρινίζοντας πως στη δεύτερη φάση των εχθροπραξιών, τα στρατεύματα της Δαμασκού αποσύρθηκαν δίχως να πέσει ούτε τουφεκιά, «χωρίς μάχη».

Νωρίτερα, οι τζιχαντιστές μπήκαν στο Χαλέπι, στο πλαίσιο εφόδου που διαρκεί πλέον τέσσερις ημέρες κι έβαλε τέλος στα χρόνια συγκριτικής ηρεμίας στη βορειοδυτική Συρία. Στις μάχες έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 277 άνθρωποι, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε νωρίτερα η μη κυβερνητική οργάνωση, που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία. Πρόκειται για τις πιο αιματηρές συγκρούσεις από το 2020 στον τομέα της Συρίας όπου η επαρχία του Χαλεπιού, που ελέγχει κατά το μεγαλύτερο μέρος της το καθεστώς του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, γειτονεύει με την Ιντλίμπ, το τελευταίο μεγάλο προπύργιο των τζιχαντιστών και των ανταρτών.

Επίσης χθες, τζιχαντιστές και αντάρτες κυρίευσαν την πόλη στρατηγικής σημασίας Σαρακέμπ, νότια του Χαλεπιού, όπου τέμνονται δυο αυτοκινητόδρομοι που συνδέουν τη Δαμασκό αντίστοιχα με το Χαλέπι και με τη Λαττάκεια, πάντα κατά τις πληροφορίες του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο πως είδαν ενόπλους στο Χαλέπι και είδαν σκηνές πανικού στο αστικό κέντρο. Ανταποκριτής του έκανε λόγο για μάχες ανάμεσα σε τζιχαντιστές και συμμάχους τους από τη μια κι από την άλλη τον στρατό και βοηθητικούς του, μέλη οργανώσεων υποστηριζόμενων από το Ιράν.

Νωρίς σήμερα το πρωί, το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσε πως οι συριακές ένοπλες δυνάμεις έκλεισαν βασικούς δρόμους προς και από το Χαλέπι, καθώς μονάδες του διατάχθηκαν να προχωρήσουν σε «ασφαλή απόσυρση» από συνοικίες που υπερφαλάγγισαν με ταχύτητα τζιχαντιστές και αντάρτες, επικαλούμενο τρεις πηγές του στον στρατό. Νωρίτερα, το Ρόιτερς ανέφερε πως έκλεισε το αεροδρόμιο και ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις. Η κίνηση μοιάζει σχεδιασμένη για να σφραγιστεί η πόλη, καθώς όπως είπαν οι πηγές του πρακτορείου οι στρατιώτες που επανδρώνουν φυλάκια ελέγχου γύρω από το Χαλέπι έλαβαν διαταγή να επιτρέπουν τη διέλευση μόνο σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πως η ΧΤΣ και οι σύμμαχοί του, ανάμεσά τους οργανώσεις υποστηριζόμενες από την Τουρκία, μπόρεσαν να φθάσουν χθες προ των πυλών του Χαλεπιού έπειτα «από δυο επιθέσεις βομβιστών-καμικάζι» που επέβαιναν σε οχήματα παγιδευμένα με εκρηκτικά. Κατόπιν κατέλαβαν αρκετές συνοικίες, σύμφωνα με τη ΜΚΟ. Ο συριακός στρατός, που έστειλε ενισχύσεις στο Χαλέπι, σύμφωνα με αξιωματούχο, διαβεβαίωσε πως απώθησε «μεγάλη επίθεση τρομοκρατικών οργανώσεων» και ανέκτησε πολλές θέσεις.

The situation in north-west #Syria is deteriorating with continuing attacks affecting civilians. More than 14,000 people have now been displaced over the past three days.

We cannot turn a blind eye to Syria.

Latest updates by @UNOCHA: https://t.co/KHOYeSdYEN pic.twitter.com/LQRQsyhl31

— David Carden (@DRHCSyria) November 28, 2024