Λονδίνο – Νέα Υόρκη σε 54 λεπτά: Ο Έλον Μασκ υπόσχεται το αδύνατο

Παγκόσμιο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η νέα δήλωση του Έλον Μάσκ στο X ότι η εταιρεία του Boring Company είναι σε θέση να «συνδέσει» Λονδίνο και Νέα Υόρκη με ένα τούνελ που θα χρησιμοποιεί τεχνολογίες κενού, για να κάνει το ταξίδι μεταξύ τους να διαρκεί λιγότερο από μια ώρα. Ο Έλον Μασκ ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία του, η Boring Company, μπορεί να κατασκευάσει ένα τούνελ κάτω από τον Ατλαντικό Ωκεανό μεταξύ Νέας Υόρκης και Λονδίνου με κόστος μόλις 20 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που είναι χίλιες φορές μικρότερο από τις προηγούμενες εκτιμήσεις, οι οποίες έφταναν τα 20 τρισεκατομμύρια δολάρια.

The @boringcompany could do it for 1000X less money https://t.co/IXJY63xUCo

— Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2024