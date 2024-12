Τζιμ Κάρεϊ: Ξόδεψα όλες μου τις οικονομίες και επέστρεψα στον κινηματογράφο

Ο Τζιμ Κάρεϊ είπε ότι επέστρεψε στον κινηματογράφο με την ταινία «Sonic the Hedgehog 3», εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Ο 62χρονος ηθοποιός είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε πως αποφάσισε να δουλέψει ξανά στην κινηματογραφική βιομηχανία, αφού είχε ξοδέψει όλες του τις αποταμιεύσεις. «Επέστρεψα σε αυτό το σύμπαν γιατί, πρώτα απ’ όλα, υποδύομαι έναν ιδιοφυή χαρακτήρα. Και, ξέρετε, απλά προχώρησα στην αγορά πολλών πραγμάτων και χρειάζομαι τα χρήματα, για να είμαι ειλικρινής» είπε στo Associated Press.

Ο Χολιγουντιανός σταρ αναλαμβάνει για μία ακόμη φορά τον ρόλο του κακού Δρ. Ρομπότνικ στην επερχόμενη ταινία, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 20 Δεκεμβρίου. Ο Κάρεϊ είχε ενσαρκώσει τον ίδιο χαρακτήρα στις δύο πρώτες ταινίες της σειράς, που κυκλοφόρησαν το 2020 και το 2022, αντίστοιχα. Ωστόσο, όταν προωθούσε τη δεύτερη ταινία του «Sonic», είχε ανακοινώσει την απόφασή του να αποσυρθεί. «Λοιπόν, αποσύρομαι» είχε πει στην εκπομπή «Access». «Νιώθω ότι, και αυτό είναι κάτι που μπορεί να μην ακούσετε ποτέ από άλλον διάσημο, έχω όσα χρειάζομαι. Έχω κάνει αρκετά» είχε προσθέσει τότε.

Ο Κάρεϊ ήταν ο πρώτος ηθοποιός που έλαβε 20 εκατομμύρια δολάρια για μια ταινία, μετά την εμφάνισή του στο «The Cable Guy» το 1996. Τα επόμενα χρόνια, ο κωμικός καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο πλούσιους και ακριβοπληρωμένους αστέρες του Χόλιγουντ, κερδίζοντας συνολικά πάνω από 180 εκατομμύρια δολάρια. Το πιο υψηλό ποσό που έλαβε ήταν 30 εκατομμύρια δολάρια για το «Yes Man» του 2008, μετά από συμφωνία για να πάρει ποσοστό από τα κέρδη της ταινίας, κάτι που αποδείχθηκε ιδιαίτερα κερδοφόρο για τον ηθοποιό. Παρά τις δηλώσεις του ότι έχει ανάγκη από χρήματα, ο Τζιμ Κάρεϊ είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι θα επέστρεφε μόνο αν του προσφερόταν ένα εξαιρετικό σενάριο.

Πριν ακόμη ανακοινώσει την απόσυρσή του, ο Κάρεϊ είχε γίνει πολύ… επιλεκτικός στα έργα στα οποία συμμετείχε. Ο 62χρονος ηθοποιός, ο οποίος έκανε ένα διάλειμμα από την υποκριτική στα τέλη της δεκαετίας του 2010, είχε δηλώσει το 2018 στο Hollywood Reporter ότι δεν ήθελε πια να είναι στον επαγγελματικό αυτό χώρο και ότι ήθελε να επικεντρωθεί σε άλλες δημιουργικές του δραστηριότητες.

Jim Carrey, who once made $20M per film, came out of retirement for ‘Sonic the Hedgehog 3’ because he ‘needs the money’ https://t.co/UhzjClKBHK pic.twitter.com/KUQwVK3CGV

— Page Six (@PageSix) December 11, 2024