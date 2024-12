Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το τρολάρισμα του Χόιλουντ στον Γουόκερ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε να νικήσει τη Σίτι στο «Έτιχαντ» κι όπως είναι λογικό το αποτέλεσμα αυτό ανέβασε την ψυχολογία των «κόκκινων διαβόλων». Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ έγινε το «αφεντικό» της πόλης με επική ανατροπή στο φινάλε του μεγάλου ντέρμπι με τους «πολίτες», με αποτέλεσμα ο Ράσμους Χόιλουντ να βρει την ευκαιρία να πικάρει τον Κάιλ Γουόκερ λόγω ενός επεισοδίου που είχαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όλα έγιναν στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης, με τη Σίτι να βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 1-0. Ο επιθετικός της Γιουνάιτεντ βρέθηκε στο έδαφος μετά από φάουλ, όμως σηκώθηκε έξαλλος και κινήθηκε προς τον Γουόκερ, όταν τον είδε να διαμαρτύρεται στον διαιτητή ότι ο αντίπαλός του κάνει θέατρο.

Kyle Walker vs Rasmus Hojlund 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👊 pic.twitter.com/FvzWfkSbyT

Οι δύο παίκτες είχαν έναν έντονο διάλογο, ενώνοντας τα κεφάλια του, όμως ξαφνικά ο αμυντικός της Σίτι βρέθηκε στο έδαφος, κάτι που ο Δανός στράικερ δεν άφησε ασχολίαστο, ειδικά μετά και το σπουδαίο «διπλό» της ομάδας του.

«Το Όσκαρ πάει στον…», έγραψε στα social media ο Χόιλουντ

Ειδικότερα, ο νεαρός επιθετικός πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη της ομάδας του, με μία μικρή σπόντα στον αντίπαλό του. «Το Μάντσεστερ είναι κόκκινο. Οι βιολέτες είναι μπλε. Τι λαμπρή εμφάνιση. Αλλά το Όσκαρ πάει στον…», έγραψε στο Instagram, παραθέτοντας μία πανηγυρική φωτογραφία με τους συμπαίκτες του και μία με την αψιμαχία που είχε με τον Γουόκερ.

Η απάντηση του Γουόκερ στην σπόντα του Χόιλουντ

Ο έμπειρος αμυντικός της Σίτι δεν άφησε να πέσει να περάσει το πικάρισμα του επιθετικού της Γιουνάιτεντ κι απάντησε μέσω Instagram στην επίμαχη ανάρτηση. «Απαράδεκτο», ήταν το μόνο που έγραψε στο story που έκανε.

Kyle Walker responds to Rasmus Hojlund’s Instagram post after the game:

“Unacceptable!” pic.twitter.com/iOMFXR4yXb

— ☈ッ (@TheFergusonWay) December 15, 2024