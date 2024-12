Συρία έκρηξη: Το Ισραήλ βομβάρδισε αποθήκη όπλων

Τεράστια σύννεφα από εκρήξεις, που κατέγραψαν ακόμη και σεισμογράφοι, υψώθηκαν στον ουρανό της Συρίας μετά το βομβαρδισμό αποθηκών όπλων από το Ισραήλ. Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη» έπληξαν σειρά στόχων, ανάμεσά τους συστοιχίες αεράμυνας και αποθήκες πυραύλων εδάφους-εδάφους στην παράκτια περιοχή Ταρτούς της Συρίας, που ήταν «οι ισχυρότερες από το 2012». Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή, ώστε φέρεται να προκάλεσε σεισμική δόνηση 3 βαθμών.

JUST IN: 🇮🇱 Israel continues to conduct airstrikes in Syria. pic.twitter.com/06nQDxz3Fw — BRICS News (@BRICSinfo) December 15, 2024

Η τεράστια έκρηξη, αλλά και οι δευτερογενείς που ακολούθησαν, αποτελούν πιθανότατα ένδειξη μεγάλης ποσότητας αποθηκευμένων οπλικών συστημάτων στην περιοχή αυτή της Συρίας, όπου έχει μία από της βάσεις της στη χώρα η Ρωσία. Δραματικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν μια τεράστια λάμψη ακολουθούμενη από αρκετές εκρήξεις που εκτόξευσαν στον ουρανό ένα γιγάντιο μανιτάρι καπνού. Σύμφωνα με τον ερευνητή Φυσικής του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, Ρίτσαρντ Κορντάρο, η έκρηξη καταγράφηκε από μαγνητόμετρου σταθμού στη Νίκαια της δυτικής Τουρκίας σε απόσταση 820 χλμ. από την Ταρτούς της Συρίας. Ο ίδιος τόνισε ότι το σήμα ταξίδεψε με σχεδόν «διπλάσια ταχύτητα» εκείνης ενός κλασικού σεισμού.

A Massive Explosion seen in Northwestern Syria near the City of Tartus, following an Israeli Strike against a Munitions Depot; with the Explosion reported to have been so large, that it measured as a 3.0 Magnitude Earthquake on nearby Seismic Sensors. pic.twitter.com/i1jC1vNjVJ — OSINTdefender (@sentdefender) December 15, 2024

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Συρία εγείρουν ερωτηματικά για το μέλλον των βάσεων της Ρωσίας στη χώρα με τη Μόσχα να αποσύρει το στρατιωτικό προσωπικό της από την πρώτη γραμμή, αλλά να μην εγκαταλείπει τη ναυτική βάση στην Ταρτούς και την αεροπορική βάση στη Χμεϊμίμ. Την περασμένη εβδομάδα εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με τη νέα ηγεσία της Συρίας αναφορικά με το μέλλον των βάσεών της στη χώρα.