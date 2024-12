Best FIFA Awards 2024: Το βραβείο του καλύτερου γκολ στον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο

Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, ο νεαρός εξτρέμ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έλαμψε στα Best FIFA Awards 2024, κατακτώντας το βραβείο Πούσκας για το κορυφαίο γκολ της χρονιάς. Το εντυπωσιακό ψαλιδάκι του κόντρα στην Έβερτον, σε αγώνα της Premier League, αναδείχθηκε καλύτερο γκολ της χρονιάς λαμβάνοντας θριαμβευτικά σχόλια φιλάθλων και ειδικών. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στη Ντόχα, με τον θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο να καλείται στη σκηνή για να παραδώσει το τρόπαιο στον Αργεντινό. Το γκολ του Γκαρνάτσο, που θύμισε το θρυλικό ψαλιδάκι του Γουέιν Ρούνεϊ σε ντέρμπι της Γιουνάιτεντ με τη Μάντσεστερ Σίτι, ξεχώρισε για την εκπληκτική εκτέλεση και τη σπάνια ομορφιά του.

The goal of his life. 🚲🤯@AGarnacho7 wins the FIFA Puskas Award 2024!

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024